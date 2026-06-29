Эксперт призвала прививать детям интерес к чтению

Необходимо подбирать литературу по возрасту и ориентироваться на их предпочтения.

Навык поможет ребёнку «интуитивно» писать слова и облегчит решение тестов в школе.

Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразила заведующая лабораторией когнитивных и лингвистических исследований Института Пушкина, руководитель образовательного направления «Грамоты», кандидат филологических наук Мария Лебедева.

«Ничто не заменит объёма [текста — прим. ГМ], полученного на вход. Компьютер в нашей голове обрабатывает это. И это самая большая задача, пока ещё всё-таки ребёнок не погрузился в медиапространство, а это точно происходит после 9-10 лет. Скорее всего, там будет основная коммуникативная практика. Есть в науке понятие «объём текста, увиденного глазами». Этот объём текста должен быть достаточным, чтобы интуитивно он мог потом написать. Не надо читать простое. Читать по возрасту, читать то, что увлекательно. Сделать так, чтобы чтение оказалось интересной привычкой, которая потом останется и не совсем вымоется под влиянием каких-то других способов проведения досуга».

Ранее педагоги посоветовали не торопить детей с выбором профессии. У них должна быть личная мотивация к выбору специальности. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский.