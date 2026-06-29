Почему опасно оставлять ребенка одного в закрытой машине

Обвинение предъявили жительнице Кузбасса, по вине которой скончался ее сын, запертый в машине в тридцатиградусную жару. Предварительной причиной смерти называют тепловой удар. Подобные случаи не единичны. С наступлением лета родители все чаще оставляют своих детей в закрытых автомобилях. Корреспондент «МИР 24 Дмитрий Каратаев встретился со спасателями, чтобы разобраться, что делать, если ребенок оказался в ловушке.

Оставлять детей в закрытой машине без присмотра нельзя. Спасатели выламывают дверь, чтобы попасть в салон. И так может закончиться любой случай, когда родители отлучились ненадолго — буквально на 10 минут. Ребенок на солнце получит перегрев, а автомобиль — значительные повреждения.

Когда счет идет на секунды, мастерски взламывать дверной замок у экстренных служб порой просто нет времени. Кузов темной машины на солнце нагревается в течение каждых трех минут на 5-10 градусов.

Запертая машина — это не только солнечный смертельный капкан. Ребенок может попросту задохнуться, получить сильный стресс.

«Сначала наступает перегрев, нарушается деятельность жизнеобеспечивающих органов и систем, наступает резкое ухудшение состояния, помутнение сознания, затем обморок с последующим угнетением дыхания и работы сердечно-сосудистой системы, — объяснила врач-педиатр, кандидат медицинских наук Рабият Зайниддинова.

В припаркованный автомобиль может въехать другой. А еще детей в салоне из-за тонировки могут не заметить и эвакуировать транспортное средство на штрафстоянку. Тогда необходимо вызывать экстренные службы. «Пункт первый — вызов 112, сообщаем о происшествии. Второе — оцепляем место происшествия, привлекаем внимание, чтобы спецсилы видели, куда надо подъехать. Если получилось так, что тяжелая экстренная ситуация, мы разбили стекло и вытащили ребенка, то не давать медикаменты никакие, обливать холодной водой тоже нельзя, потому что у детей вегетососудистая система еще не сформировалась, — рассказал старший смены спасатель пожарно-спасательной части 232 «Мособлпожспас Алексей Самсонов.

Оставил ребенка младше семи лет в машине на пять минут — штраф 500 рублей для всех регионов или 2500 для водителей из Москвы и Санкт-Петербурга. Максимальное наказание — лишение свободы на год.

К трагическим последствиям может привести даже приоткрытое в салоне окно, уверяют спасатели. А единственно надежный способ уберечь ребенка — не отлучаться от него.