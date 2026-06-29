Психолог рассказал родителям как правильно строить отношения с зумерами

В период взросления ребенка многие родители сталкиваются со страхом стать ненужными. В такие моменты радость за детей парадоксальным образом смешивается со сложными, а порой и болезненными чувствами обиды, тревоги и вины. Подобные значимые изменения, вызванные переходом ребенка во взрослую жизнь, тесно сопряжены с семейным кризисом. Часто именно сильный страх за ребенка блокирует у взрослых мудрость и приводит к двум полярным, но одинаково деструктивным стратегиям. Первая — это гиперопека, которая выражается в обесценивании планов, достижений и даже окружения ребенка, в попытках прожить жизнь детей вместо них. Вторая — отстранение, когда, почувствовав боль от того, что ребенок больше не слушается, родитель обижается и демонстративно "умывает руки".

Обе стратегии ведут к разрыву эмоциональной связи. Важно помнить, что сепарация — это не конец любви ребенка, это смена формата взаимодействия в семье. Чтобы амбивалентность не разрушила отношения, нужно создавать новые контексты общения с детьми. Есть 5 шагов, которые помогут выстроить здоровые отношения в семье.

Правило трёх "НЕ": не опекать там, где ребенок справится сам, не вмешиваться в его дела без соответствующей просьбы, не обесценивать его чувства, даже если они кажутся глупыми или незрелыми. Вернуться к себе: заняться хобби или карьерой, чаще встречаться с друзьями, путешествовать — тогда и не станется лишнего времени на гиперконтроль жизни другого человека. Новые традиции: например, спрашивать ребенка о его достижениях и планах во время вечернего ужина. Смена ролей: это тонкий, но мощный поведенческий инструмент. Стоит позволить ребёнку проявлять силу в том, в чем он лучше разбирается. Например, попросить помочь с настройкой гаджета или порекомендовать музыку или фильм. Это не роняет родительский авторитет, а выравнивает статусы, помогает стать людьми, которые могут учиться друг у друга. Эмоциональный обмен: разговаривать с ребенком, как со взрослым, делиться своими трудностями (не жалуясь и не перекладывая ответственность). Такая откровенность показывает, что взрослый — это живой человек со своими чувствами и проблемами.