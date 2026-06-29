Как помочь ребенку справиться со страхами

Страх - естественная реакция человека на опасность или неизвестность. Но у детей этот механизм работает иначе в силу незрелой нервной системы и небольшого жизненного опыта. При этом дети часто не могут выразить тревогу словами, и тогда страх обретает форму через капризы, ночные кошмары, плохое самочувствие и перемены в поведении. Педагог-психолог Центра содействия семейному воспитанию "Наш дом" департамента труда и социальной защиты населения Москвы Юлия Герасимова рассказала, как игровая терапия помогает ребенку прожить страхи и тревогу.

Игра, которая лечит

"Игра - это естественная среда ребенка. Через игру он познает мир, осваивает социальные роли, проживает эмоции. Когда мы пытаемся просто говорить с ребенком о его страхах, то мы выводим его на взрослую территорию, где у него нет опоры. А когда даем возможность проиграть свой страх, например, в песочнице, с куклами, с красками, мы встречаемся на поле ребенка, где он чувствует себя уверенно и безопасно", - объяснила Юлия Герасимова.

При этом игровая терапия - это не "поиграть, чтобы отвлечься". Это целенаправленный процесс, в котором игра становится инструментом психологической помощи. Цель - не подавить страх и убедить ребенка, что "бояться нечего", а помочь ему прожить страх в безопасной, контролируемой обстановке.

Как приручить страх: три игровые техники

"Рисуем страх". Предложите ребенку изобразить то, что его пугает. Не настаивайте, если ребенок отказывается. Начните с собственного рисунка: "Смотри, я нарисовала змею. Она страшная. А ты бы что нарисовал?". Когда рисунок ребенка будет готов, признайте его чувства: "Ого, какие у него большие зубы. Выглядит пугающе". Дальше можно трансформировать образ: дорисовать смешные детали (бантик, очки, клоунский нос) или супергероя, который его побеждает. Либо символически "уничтожить" страх - порвать рисунок, выбросить или смыть водой.

"Коробка тревог". Возьмите коробку с крышкой и назовите ее "волшебной": она умеет забирать страхи. По мере необходимости ребенок может туда прятать свои тревоги в виде рисунков или записок. Периодически открывайте коробку и пересматривайте содержимое. Многие "страшные" истории за неделю теряют силу. Те листочки, которые уже неактуальны, можно выбросить. Те, что еще беспокоят, возвращаются в коробку. Так ребенок учится отделять себя от тревоги: "Я - это не моя тревога".

"Песочная история". Дайте ребенку поднос с песком и фигурками людей, животных, деревьев, машин, домиков. Сначала пусть просто поиграет: пересыпает песок, строит что-то. Когда освоится, предложите: "Давай построим в песке страну, где живет страх". Пусть ребенок выберет фигурки и расставит их. Потом спросите, что можно изменить, чтобы стало спокойнее.

"Самое сложное для педагогов и родителей в игровой терапии - это не сама игра, а умение занять правильную позицию. Очень велико желание вмешаться, поправить, научить. Но в терапевтической игре у взрослого другая роль", - добавила Юлия Герасимова.

Правила для взрослого

Принимать без оценки. Ребенок имеет право на эмоции: злиться, разрушать, прятаться, молчать (с учетом безопасности). Ваша задача не хвалить или ругать, а просто быть рядом.

Отражать чувства. Вместо "Что ты делаешь?" или "Как красиво!", скажите: "Вижу, ты стараешься закопать машинку глубоко. Хочешь спрятать?".

Делать выбор. Ребенок сам решает, во что играть, сколько и какими фигурками. Вы только предлагаете варианты.

Быть терпеливым. Чтобы проработать страх, ребенку может понадобиться много раз проиграть один и тот же сюжет.

Гроза - не угроза

История 6‑летней Киры, воспитанницы Центра для детей-сирот "Наш дом", показывает, как работает игровая терапия. Девочка очень боялась грозы - при раскатах грома она пряталась и сильно переживала, а потом долго оставалась вялой.

Психолог Юлия Герасимова начала работать с Кирой через игру. Она принесла поднос с песком, фигурки животных и домики. Кира с удовольствием строила норки для зверюшек и прятала их от "дождя", когда психолог поливала песок из леечки.

Со временем в игре появился новый персонаж - большой слон. Он топал по песку и издавал громкие звуки - их озвучивала сама Кира. Однажды девочка сказала: "Это гром. Он все ломает". Так она впервые заговорила о своем страхе. Психолог не стала разубеждать Киру, а помогла ей найти способ справиться с тревогой. Вместе они думали, как зверюшкам перестать бояться. Кира стала строить для них пещеры, куда слон не мог добраться, а потом поселила туда маму‑медведицу - она обнимала медвежат, пока слон топал снаружи. Девочка много раз проигрывала этот сюжет, немного меняя детали.

На одном из занятий Кира построила гору и посадила на нее слона:

"Он устал топать. Пусть сидит там и смотрит. Он не страшный, он просто большой".

Когда снова началась гроза, Кира уже не пугалась. Она подошла к воспитателю, взяла его за руку и спокойно сказала:

"Там просто большой слон топает. Он устанет и сядет на гору".

Страх не исчез полностью, но стал для девочки понятным и менее тревожным - Кира нашла свой способ с ним справляться.

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