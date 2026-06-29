Что делать, если ребенок постоянно жалуется на окружающих

Когда ребенок постоянно жалуется взрослым на других детей, родителям бывает трудно понять, как к этому относиться. С одной стороны, это выглядит как ябедничество, а с другой — это знак, что ребенку нужна поддержка. Специалист семейного центра «Оберег» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Валерия Ковтун в беседе с «Вечерней Москвой» объяснила, как быть в этой ситуации.

Почему дети ябедничают и как себя с ними вести

Причин, по которым дети сообщают о чужих проступках, несколько. И они сильно отличаются друг от друга. За таким поведением, по мнению эксперта, чаще всего стоят:

Беспомощность

Ребенок может столкнуться с непонятной или опасной ситуацией, когда дети дразнят, обижают, толкают, а он боится ответить. Тогда помощь родителей действительно необходима. Также это может быть попытка защитить более слабого друга.

В таких ситуациях родителям стоит внимательно разобраться в том, что происходит между детьми, чтобы ситуация не усложнилась.

Потребность во внимании и одобрении

Иногда ребенок думает, что хороший — это тот, кто соблюдает правила и сообщает о нарушителях. Он искренне ждет вашей похвалы за свою «бдительность».

Не ругайте за жалобу. Поблагодарите, что рассказал о проблеме, и предложите разобраться с ней вместе. Это укрепляет доверие.

Неумение разрешать конфликты самостоятельно

У ребенка пока отсутствует навык договариваться, уступать или твердо говорить «нет». Жалоба становится единственным доступным для него инструментом решения проблемы.

Спросите, пробовал ли он самостоятельно справиться с ней. Если нет, предложите попытаться это сделать, и, если ничего не получится, вы будете рядом и поможете. Если ребенок решил что‑то сам, скажите: «Молодец, ты справился!» Это укрепляет уверенность.

Острое чувство несправедливости

Желание отомстить или подчеркнуть свою значимость нередко становится причиной того, что дети жалуются на сверстников. Так бывает, если ребенок чувствует себя отвергнутым: его не включают в игру или игнорируют. Тогда он надеется восстановить справедливость с помощью взрослого.

Разберите вместе причины, которые привели ребенка к вам. Спросите, зачем он это рассказал и что чувствовал. Это развивает эмпатию.

Дети — природные борцы за правду. Они еще не знают, что мир не всегда черно‑белый. Им важно, чтобы правила были для всех одинаковыми. Поэтому ябедничество — это искренняя попытка восстановить порядок. Играйте в ролевые игры, проигрывайте различные ситуации. Это помогает ребенку учиться в безопасной среде, — отметила Валерия Ковтун.

Тихие последствия ябедничества

Казалось бы, что плохого в том, что ребенок говорит о чужих проступках? Но за жалобами часто скрываются не только стремление к справедливости, но и серьезные последствия для ребенка и его отношений с окружающими, предупредила эксперт:

Привычка полагаться на взрослых лишает его навыка самостоятельно решать конфликты, сверстники начинают избегать ябеду, из‑за чего ребенок рискует остаться в одиночестве и столкнуться с падением самооценки, а постоянный фокус на чужих ошибках мешает замечать собственные. Он перестает пытаться стать лучше, а начинает искать того, кто хуже него.

Но иногда детские жалобы — это не вредность, а способ попросить помощи, отметила собеседница «ВМ»:

В некоторых ситуациях умение рассказать взрослому о проблеме — полезный навык, который может помочь избежать опасности. Например, когда ребенок приходит к вам с рассказом о неприятностях, он показывает, что вы для него — самый надежный человек, верит, что его выслушают, не осудят и не отмахнутся. Это значит, что в семье создана атмосфера безопасности, где можно делиться неприятными переживаниями.

Кроме того, по словам специалиста, вместе с родителями ребенок может научиться конструктивному поведению.

Разберите ситуацию вместе, предложите варианты фраз для отстаивания границ, проиграйте похожую ситуацию или поделитесь своим опытом. Дети только учатся взаимодействовать с другими людьми, правилами и собственными потребностями. Задача родителей — не запрещать сообщать, а помочь разделить, где действительно нужна помощь, а где можно действовать иначе. Если вы научите ребенка различать эти ситуации, он перестанет ябедничать без повода и будет точно знать, что в случае реальной опасности вы всегда будете на его стороне, — заключила Валерия Ковтун.

Справка

Для поддержки московских семей работают 22 городские организации помощи родителям с детьми: 13 семейных центров, Ресурсный центр «Отрадное», Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево», а также пять особых семейных центров для детей с особенностями здоровья. Специалисты проводят тренинги и занятия, индивидуальные и семейные психологические консультации, оказывают правовую помощь. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.

Подробная информация о работе центров размещена на портале «Мой семейный центр». Для записи перейдите на интерактивную карту, выберите удобное учреждение и воспользуйтесь сервисом «Записаться на прием».

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