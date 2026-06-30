Назван топ дворовых детских игр

Все-таки непреходящие ценности существуют - думаешь, наблюдая, как в московских дворах подросшие дети играют в "Классики" и в "Море волнуется раз".

Игра - не шутка, она учит ловкости и скорости реакции, развивает умение договариваться и уступать, помогает научиться работать в команде и решать споры без взрослых.

Итак, топ дворовых детских игр.

"Классики" - одна из древнейших игр, известная еще в Древнем Риме. Она проста и занимательна: нарисовал на асфальте мелом клетки, нашел камешек - и можно играть часами хоть одному, хоть небольшой компанией.

"Резиночка" - три-четыре метра бельевой резинки, трое игроков. Двое растягивают связанную вкруговую резинку, третий прыгает через нее, стараясь не задеть. Резинку, усложняя задачу, поднимают все выше и выше. Сами прыжки тоже усложняются.

"Вышибалы" - двое водящих с мячом по краям поля пытаются выбить игроков из центра. Когда выбивали всех, команды менялись.

Об играх "Собачка", "Казаки-разбойники", "Море волнуется раз", "Кис-кис-мяу", "Цвета", "Колечко-колечко" и "Секретики" можно прочитать на сайте KP.Ru.

Кстати, последнее время наблюдается печальная тенденция: цифровые технологии занимают подрастающее поколение все больше, а дворы пустеют. По данным "Лаборатории Касперского", 53% детей от одного до четырех часов в день уделяют гаджетам, а 26% посвящают им все свободное время. Но дворовые игры не пропали совсем: все же у детей остается запрос и на живое общение.