Какие направления обучения пользуются спросом в вузах Москвы

Началась приемная кампания в российских университетах и колледжах. «Вечерняя Москва» выяснила, какие направления будут пользоваться спросом у абитуриентов и как они могут подать документы в вуз.

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Вот как выглядит процесс подачи документов в приемную комиссию Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН), где побывала журналист «Вечерней Москвы». Выпускник школы приходит в главный корпус университета с необходимым набором документов. Его встречает охранник и указывает, куда идти в приемную комиссию. По пути абитуриента сопровождают вывески, указатели и волонтеры-студенты.

У каждого факультета есть своя команда и отдельный кабинет, где они принимают абитуриентов, — рассказывает «Вечерней Москве» проректор по организации приема РУДН Наталья Чеснокова. — Они помогают оформить документы и отвечают на вопросы ребят.

В здании университета работает многофункциональный центр, где можно узнать о скидках, образовательном кредите и оплате учебы.

Возможностей много

Приемная кампания завершится 15 августа. Если после этого останутся свободные места, ее могут продлить до ноября.

Количество бюджетных мест растет год от года: в 2026 году их более полутора миллионов, — делится статистикой член Общественного совета при Министерстве науки и высшего образования России Инна Литвиненко. — На среднее профессиональное образование — техникумы и колледжи — выделено 880 тысяч бюджетных мест, а на высшее — 620 тысяч.

Такое распределение связано с тем, что наша система образования подстраивается под рынок труда. Сегодня стране нужны рабочие руки: поэтому больше мест отдано техникумам и колледжам, чтобы выпускники школ могли получить рабочую профессию. И уже после этого, если захотят, они могут пойти в университет, чтобы иметь больше возможностей продвигаться по карьерной лестнице.

Несколько лет подряд ИТ и инженерные направления остаются одними из самых популярных у абитуриентов. И это неудивительно, бюджетных мест здесь достаточно, а такие специалисты сегодня особенно нужны работодателям, — отмечает Наталья Чеснокова.

Это подтверждает и Инна Литвиненко. По словам эксперта, ряд крупнейших вузов, например МГТУ им. Баумана или МФТИ, заявляют о том, что ИТ-сфера и сфера искусственного интеллекта по их направлениям подготовки остаются на первых позициях спроса тех абитуриентов, которые сдали ЕГЭ на высокий балл.

Самым популярным направлением остается медицина, — отмечает Инна Литвиненко. — Тут тоже все понятно: медиков не хватает как в государственных, так и в частных клиниках. Причем эту тенденцию мы наблюдаем со времен ковида. То же касается инженеров, строителей и ИТ-специалистов, умеющих работать с искусственным интеллектом.

Чтобы отвечать запросам рынка и работодателей, в 2026 году было принято решение выделить более 83 тысяч мест для целевого обучения. Выбрав эту форму обучения, абитуриент сразу обеспечит себя рабочим местом после выпуска.

Более трети из этих 83 тысяч мест как раз направлены на медицинские специальности, — уточняет Инна Литвиненко. — На инженерные направления выделены 20 тысяч мест, а на подготовку педагогов — 13 тысяч. Еще порядка девяти тысяч целевых мест отданы в сферу сельского хозяйства.

Эксперт отмечает, что проект целевого обучения набирает обороты: абитуриенты видят в нем плюсы.

В вузах появляются и новые направления в популярных сферах. Например, в РУДН в 2026 году впервые пройдет набор на «Архитектурно-градостроительное проектирование», «Промышленный дизайн», а в Передовой инженерной школе «Академия ВСМ» Российского университета транспорта — на «Инжиниринг подвижного состава высокоскоростных магистралей» и «Цифровое проектирование, строительство и эксплуатация инфраструктуры».

Атмосфера влияет на решение

Сегодня подать документы в вуз или колледж можно тремя способами. Первый — стар как мир: дойти до вуза и вручить свои документы сотруднику приемной комиссии.

Второй — мой самый любимый, — признается Наталья Чеснокова. — Это подача документов онлайн через Госуслуги. У нас есть статистика, сколько времени на это уходит у ребят. Рекорд по скорости — 36 секунд! Просто вдумайтесь: у абитуриента ушло меньше минуты, чтобы подать заявление! И для этого не пришлось выходить из дома.

Такой способ появился примерно три года назад. Из 150 тысяч заявлений, которые РУДН получил в 2025 году, порядка 70 процентов пришли онлайн. Число лично посетивших приемную комиссию ребят значительно снизилось.

Но мы заметили интересный факт: если смотреть статистику именно поступивших студентов, то 70 процентов из них принесли документы лично, либо посещали наши мероприятия после онлайн-заявления, — делится подробностями проректор. — Думаю, на их выбор повлияла атмосфера учебного заведения, которую ребята почувствовали вживую.

И третий способ — отправить документы по обычной почте. Этот вариант выбирают единицы, и все же он еще актуален.

Кстати

Абитуриент может подать документы в пять университетов. В каждом из них он может выбрать до пяти направлений подготовки. Помимо аттестата о среднем общем или о среднем специальном образовании выпускник может принести документы об индивидуальных достижениях, справки об особых правах, ограничениях по здоровью или участии в СВО.

20 июня 2026 года в российских вузах стартовала приемная кампания. Она претерпела ряд важных изменений, которые необходимо учесть абитуриентам. Какие нововведения появились и какие категории будущих студентов могут поступить в вуз без сдачи экзаменов — в материале «Вечерней Москвы».