Почему внезапное стремление ребенка к уединению должно насторожить родителей

Адвокат Микаэль Дубухов рассказал, какие изменения в поведении ребёнка должны насторожить родителей.

В беседе с ОТР он отметил, что способов вербовки много: они могут использоваться не только в играх, но и в социальных сетях или мессенджерах. При этом, по словам адвоката, механика контроля детей часто остаётся похожей.

«Это могут быть и какие-либо простые просьбы, либо, может быть, исходя из какой-то материальной заинтересованности, чувства страха за себя, за своих родных и так далее», — пояснил Дубухов.

По словам специалиста, тревожным сигналом может стать внезапная замкнутость ребёнка и резкое стремление к уединению. Родителям также стоит обращать внимание на любые необъяснимые изменения в поведении подростка.

Ранее специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности Сергей Вакулин в беседе с НСН заявил, что киберпреступники всё чаще переключаются с DDoS-атак на кражу коммерческой и конфиденциальной информации.