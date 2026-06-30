Стало известно, кто может быть вожатыми в лагерях

Психолог кандидат психологических наук Павел Решетов рассказал, что студенты могут быть вожатыми в летних лагерях, если у них есть подготовка и поддержка опытных педагогов.

© РИА Новости

Решетов сообщил РИАМО, что допускать к работе с детьми студентов педагогических вузов — нормальная и безопасная практика, поскольку таких юношей и девушек обучают специальным навыкам.

По его словам, многие вузы перед летней практикой проводят для студентов специальные собрания.

Психолог добавил, что хорошими кандидатами в вожатые могут стать и те, кто сам не раз бывал в летних лагерях — туристических, спортивных или военно-патриотических.

«Как правило, это дети — носители определённых традиций, что в них вложили их старшие товарищи, и они продолжают эти традиции. Это прекрасно работает, такие дети потом становятся командирами отрядов», — сказал Решетов.

Он подчеркнул, что большую роль играет команда и контроль опытных педагогов, которые направляют молодых вожатых и подсказывают им, как правильно работать.

Ранее практикующий детский психолог-педагог Дарья Дугенцова в беседе с RT рассказала, как организовать летний отдых ребёнка, чтобы потом ему было проще возвращаться к учёбе.