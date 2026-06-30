Опрос показал, сколько родителей обеспокоены общением детей в соцсетях

Около четверти (23%) родителей переживают из-за негативных последствий общения детей с незнакомцами в интернете, 17% обеспокоены интернет-мошенничеством, а 16% — из-за кражи персональных данных или взлома аккаунтов. Об этом свидетельствуют данные опроса страховой компании "Росгосстрах" и цифрового колледжа Skillbox (есть у ТАСС).

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«Почти каждый четвертый родитель (23%) переживает из-за негативных последствий общения детей с незнакомцами в сети, 17% обеспокоены из-за интернет-мошенничества, 16% — из-за кражи персональных данных или взлома аккаунтов», — говорится в материалах.

Согласно данным опроса, среди других опасений респонденты назвали доступ к нежелательному или травмирующему контенту (16%), игровую и интернет-зависимость (16%), а также кибербуллинг и давление со стороны сверстников (12%). При этом опрос показал, что 38% респондентов регулярно возвращаются к теме безопасности в интернете по мере взросления ребенка, еще 37% хотя бы один раз подробно объясняли возможные угрозы, а 4% опрошенных пока не поднимали этот вопрос в семье.

«Россияне уверены, что говорить о правилах поведения в сети нужно начинать достаточно рано: 58% называют оптимальным возраст 6-9 лет. Еще 18% считают, что вести такие разговоры стоит уже в 3-5 лет. При этом почти каждый четвертый (24%) утверждает, что тема становится актуальной только ближе к подростковому возрасту», — отмечается в материалах.

Эксперты выяснили, что для защиты детей 22% семей регулярно обсуждают возможные риски. При этом 20% родителей стараются контролировать своего ребенка, 17% ограничивают экранное время, 15% запрещают скачивать приложения без разрешения взрослых, а 10% ограничивают доступ к отдельным платформам и соцсетям.

Кроме того, опрошенные считают важным не только защищать детей от цифровых угроз, но и помогать им осваивать навыки, необходимые для жизни в современном мире. Так, опрос показал, что среди самых востребованных компетенций 18% респондентов отмечают цифровую и финансовую грамотность, 16% — умение общаться и работать в команде, а 14% — взаимодействие с искусственным интеллектом. Репрезентативный опрос был проведен среди 1 504 респондентов во всех федеральных округах РФ.