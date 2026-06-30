Специалист объяснила, почему современные дети стали хуже спать

Среди россиян отмечается рост обращений к специалистам с жалобами на плохой детский сон. Основная причина заключается в изменении внешней среды, включая постоянное использование гаджетов, на фоне чего нервной системе нужно больше времени на переключение в спокойное состояние, объяснила в беседе с радио Sputnik психолог, консультант по детскому сну Елена Матвеева.

Она пояснила, что синее свечение от экрана гаджетов влияет на выработку мелатонина и приводит к сенсорной перегрузке.

«Сегодня ребенок за 20 минут мультфильма получает больше ярких стимулов, чем раньше получал за целый вечер обычной игры, — отметила психолог. — Нервной системе требуется время, чтобы переключиться в спокойное состояние. И поэтому гаджеты лучше убирать минимум за час до укладывания».

Еще одной причиной ухудшения качества сна детей Матвеева назвала стремительный образ жизни, когда с малых лет ребенка перегружают обилием занятий, тренировок, учебы, откладывая сон на потом. Она призвала не отменять дневной сон слишком рано, так как даже в школьном возрасте для детей важно передохнуть и восстановиться в течение дня.

Специалист также развеяла миф о том, что уставшие дети засыпают быстрее, подчеркнув, что при усталости и перевозбуждении нервная система успокаивается дольше. Матвеева посоветовала уделить режиму дня ребенка особое внимание, ориентируясь на то, что сон — это базовая потребность, о которой зависит развитие детей.

«Чем раньше родители начинают относиться ко сну, как к важной части здоровья, тем проще становится всей семье», — заключила психолог.

До этого кандидат педагогических наук, декан факультета педагогики Университета «Синергия» Анна Шатравкина отмечала, что ухудшение сна — это один из признаков зависимости ребенка от гаджетов. В норме подросток должен спокойно откладывать телефон, когда нужно поесть, выйти из дома или, например, поговорить с родителями. Если же все свободное время уходит на смартфон и ограничения вызывают вспышки злости или слезы, речь идет о зависимости, предупредила психолог.