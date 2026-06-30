Психолог объяснил, когда стоит отправлять ребенка в лагерь

Летняя пора – время головной боли для многих родителей. Чем занять любимое чадо? Хорошо, если есть дача-деревня, где ребёнок под присмотром бабушек-дедушек может наслаждаться свободой и летом одновременно. А если нет? Для многих спасением становится отправка ребёнка в детский лагерь. Но что делать, если он наотрез отказывается туда ехать? Как заставить любимое чадо поехать в лагерь? И стоит ли это делать вообще? Эти вопросы мы задали нижегородскому психологу Надежде Степановой.

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Общий подъём

– Мнения относительно отдыха в лагере – диаметральные. Одни считают, что ребёнок не может отдохнуть, находясь в жёстком расписании. Другие – что лагерь дарит бесценный опыт социализации. Кто больше прав в этой ситуации?

– Зависит от самого ребёнка и от его возраста. Дети до пяти-семи лет будут в сильном стрессе. Им будет не хватать мамы, ведь контакт с родителями нарушен. Плюс темперамент. Есть дети интровертного типа, которые любят в уголочке сами по себе делать свои дела. Им комфортно с самими собой и им не всегда нужен лагерь. А есть дети, которым важно дружить, общаться со сверстниками, таким детям лагерь очень подходит. Всегда надо смотреть по ребёнку – если ему весело и классно среди сверстников, то почему бы и нет. А про опыт социализации – да, есть ребята, которые не могут найти друзей в школе и находят их в лагере. А бывают и те, кто не находит их и в лагере, это не предугадать. Я бы очень ответственно подходила к выбору лагеря.

– Есть ли дети, которых реально просто не стоит оправлять в лагерь, потому что им это только навредит? Некоторые родители считают, что даже если ребёнок не хочет, его всё равно надо погрузить в непривычную среду, чтобы сделать самостоятельнее, взрослее, общительнее. Может ли это помочь?

– Во-первых, нужно разговаривать с ребёнком. Если ему не хочется, то не надо. Второй момент – как ребёнок реагирует на смену места. Есть лагеря, где ребёнок может созвониться с родителем в любой день, а есть такие, где телефоны забирают, и позвонить можно, только если у ребёнка есть запрос. В таких лагерях ребёнок получает навыки работы в команде, но тут вопрос, как сильно он привязан к родителям, насколько идёт на контакт с другими.

Но главное – поговорить с ребёнком, объяснить ему, что там происходит, и в разговоре понять, интересно ли ему это. Плюс имеет значение возраст и психологическое состояние. Если у ребёнка есть психологическое, неврологическое заболевание, из-за которого он отличается от других, то лагеря нужно рассматривать специальные. И опять же обсуждать это с ребёнком. Вообще любые решения, которые касаются ребёнка, нужно обсуждать с ним самим.

– Как понять, что ребёнок к лагерю готов?

– В среднем в России детей берут в лагерь плюс-минус с восьми лет, есть лагеря и для пятилетних. Ребёнок к этому времени должен уметь обслуживать себя – помыться, почистить зубы, причесаться, собраться, обратиться к взрослым за помощью. Лагеря не берут детей без таких навыков. В лагерях часто есть психологические анкеты, где можно указать особенности ребёнка. Как он успокаивается, можно ли его обнять, когда он расстроен. Может, стоит начать с лагеря на пять-шесть дней при школе и посмотреть, как ребёнок ведёт себя там, нравится ли ему. Тогда можно остаться и на несколько дней.

Тихий час

– Что делать, если путёвка в лагерь куплена, а ребёнок отказывается ехать? Как его уговорить? Или в этом случае стоит применить административный ресурс – «поедешь, я сказал»?

– Если путёвка куплена, а ребёнок отказывается ехать, можно обсудить с ним и сказать: «Слушай, такая ситуация, заплачена определённая сумма, тебя там ждут». Предложить поехать на три дня: если не понравится, мы через три дня тебя заберём. Мы немного уступаем ребёнку, даём ему право не хотеть. Как правило, дети идут на компромисс, они обвычно очень лояльны.

Исключение, если это сильно бунтующие подростки или ребёнок не хотел в лагерь, а ему купили путёвку и насильно туда пихают. А если он хотел, а потом не хочет, то можно призвать и ответственности: держи слово, раз хотел.

Можно объяснить, что путёвка оплачена, и какая-то сумма тогда будет вычитаться из его карманных денег. Чтобы ребёнок понимал ответственность за свои решения. Важно дать возможность если что уехать домой. Иногда есть смысл поговорить с лагерем, возможно ли вернуть какую-то часть стоимости поездки.

– Вот родители отвезли любимое чадо в лагерь. Там он рыдает, не желая расставаться. Как родительскому сердцу такое выдержать и как себя вести?

– Мы всегда садимся на уровень детских глаз, обнимаем, озвучиваем чувства. Зависит от возраста, обычно плачут совсем маленькие, когда едут в первый раз. У малышей пяти-семи лет всегда нужно признавать их чувства.

В лагере обычно есть вожатые, которые в идеале должны иметь педагогическое образование и уметь работать с детьми, это их прямая обязанность. Их задача – переключить ребёнка, увлечь.

Можно дать ребёнку письмо с поцелуями – в нём помадой рисуются поцелуи, – и сказать, что когда он будет скучать, может достать это письмо и приложить к себе, в нём любовь родителя. Можно дать фотографию или любимую игрушку. В незнакомой обстановке они могут стать поддержкой.

Вечерняя дискотека

– Что делать, если спустя время ребёнок просит забрать его? Ведь и ребёнка жалко, и потраченных денег…

– Очень тонкий момент. Если в лагере произошла драка или серьёзная стычка и ребёнок просит его забрать, то, конечно, надо забирать. Или если ребёнок сильно заболел, тоже надо забирать. Ребёнок есть ребёнок, мы несём за него ответственность. Если физически невозможно, можно это проговорить – сказать ребёнку, что сегодня-завтра мы не сможем тебя забрать, только через несколько дней. Если это первая поездка в лагерь, то лучше вообще далеко не отправлять, чтобы иметь возможность забрать ребёнка. Очень важно спросить у ребёнка, что произошло, почему он плачет, почему больше не может там находиться. Мы взрослые и мы всегда идём навстречу, ведь мы являемся фигурой защиты для ребёнка. Кто, если не родитель, будет защищать? Иначе ребёнок больше не будет доверять родителю.

Если договаривались, что через три дня заберёте, если не понравится – надо забирать. Важно не подрывать доверие ребёнка, потому что потом он выйдет в подростковый период и припомнит все эти случаи. Это ощущается как предательство, когда значимый взрослый обещает и не выполняет.

– Ещё одна проблема – часто родители жалуются, что ребёнок возвращается из лагеря неузнаваемым. И грубые словечки появляются, и вытворяет порой такое, чего раньше за ним не наблюдалось. Насколько неизбежно изменение ребёнка после лагерной смены? И как родителям вернуть его в прежнее русло?

– Очень важно, прежде чем отправлять ребёнка в лагерь, изучить, кто вообще чаще всего ездит в этот конкретный лагерь, какая там программа, какой режим дня. В идеале, чтобы в лагере не были дети из разных регионов страны. К сожалению, это, как правило, приводит к негативным последствиям – обычно между ребятами из крупных и небольших городов вспыхивают дополнительные конфликты.

Здесь важен этап подготовки, она помогает обезопасить. Бывают положительные изменения – ребёнок учится самостоятельности, отстаивать себя. Если это негативный опыт, то опять же – нужно разговаривать с ребёнком, говорить: «понимаю, в лагере так было, но у нас в семье так себя не ведут». Здесь не надо давить, лучше спокойный диалог и объяснение.

У детей гибкая психика, и они достаточно быстро перестраиваются. Но сильно зависит от возраста: чем старше ребёнок, тем больше у него внутренних психологических фигур и авторитетов. И одна – родителями одобряемая, а другая включается с друзьями. Поэтому есть вариативность поведения, и нужно общаться с ребёнком, чтобы стабилизировать его, выстраивать границы. Если ребёнок очень интенсивно здесь сопротивляется, то важно выяснить, почему и зачем он это делает. И иногда ребёнок может дома быть раздражительнее и агрессивнее после лагеря не потому, что там этому научился, а потому, что там он сдерживался, а теперь получил возможность негативные эмоции выдать, ведь родитель примет его любым.

С одной стороны, это плюс для родителя, потому что, значит, он для этого ребёнка безопасен. В таких случаях задача родителя выдержать и справиться с этими эмоциями, ведь дети не всегда умеют их контролировать.