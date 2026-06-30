Специалисты отмечают: эмоциональное напряжение наблюдается у современных детей уже в дошкольном возрасте. Почему они стали тревожнее и как родители могут помочь ребенку справляться с переживаниями, «Вечерняя Москва» узнала у психиатра сети клиник «Андреевские больницы Неболит» Татьяны Языковой.

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Почему современные дети стали тревожнее

Как рассказала доктор, причины, по которым дети стали тревожнее, носят комплексный характер. Условно их можно разделить на:

биологические — связанные со здоровьем;

социальные — связанные с изменением среды взросления.

Биологические причины: когда дело не в воспитании

Тревога у ребенка не всегда означает, что родители что-то делают не так, подчеркнула эксперт. Иногда это:

сбой в работе мозга (расстройства развития, такие как СДВГ, психическая патология);

сбой, приводящий к истощению нервной системы (например, родовая травма или гипоксия);

наследственность (тревожные мама или папа);

хроническая болезнь (тело постоянно находится в стрессе);

нехватка микроэлементов;

нарушение гормонального фона (нарушена работа щитовидной железы, надпочечников);

нарушение сна.

«Поэтому первым делом ребенка с хронической тревогой стоит показать не столько психологу, сколько врачу: неврологу, педиатру, психиатру — сдать анализы, исключить органические причины, психические нарушения. Иногда после лечения дефицитов или налаживания сна тревога уходит сама. А психиатр поможет выявить и разобраться с более глубинными нарушениями», — уточнила Языкова.

Социальные причины: среда, в которой растет ребенок

Для дошкольника тревога — это прежде всего история про «небезопасный тыл». Если мама сама в тревоге или депрессии, если дома хаос — это очень сильно повышает вероятность детской тревожности. Ведь ребенок по возрасту еще не умеет успокаивать себя сам, пояснила психиатр.

«Здесь нам помогают справиться психологи и тренинги навыков для родителей, оптимизация режима и среды. Важно разделение по возрастам: дошкольный и школьный», — подчеркнула специалист.

Что еще влияет на тревожность школьников: пять причин

Информационная перегрузка и круглосуточный доступ к контенту

Смартфоны и соцсети стирают границы между учебой, отдыхом и сном. Ребенок постоянно находится в прямом и быстром доступе к потоку новостей: экологические катастрофы, военные конфликты, экономические кризисы, криминал. В отличие от взрослого его психика еще не умеет фильтровать и дозировать такую информацию. Мозг воспринимает этот бесконечный поток как прямую угрозу — даже когда реальной опасности рядом нет. Результат — хронический стресс.

Снижение физической активности и уменьшение самостоятельной игры

Раньше дети после школы подолгу играли во дворе без контроля взрослых: ссорились, мирились, выстраивали иерархию. Это был естественный тренинг саморегуляции — умения управлять своими эмоциями в сложных ситуациях. Сегодня дети гуляют заметно меньше, а дворовое общение сведено к минимуму. Поскольку рядом почти всегда находится взрослый, готовый все уладить, ребенок не учится успокаивать себя сам.

Академическое давление с раннего возраста

В тревожной погоне за «успешным будущим» наших детей мы с 3–4 лет водим их на многочисленные кружки, ждем высоких результатов с первых лет школы. Мы все реже позволяем им скучать и придумывать занятия для себя. Но именно скука и некоторое безделье — то время, когда мозг генерирует творческие идеи, а психика перерабатывает накопившиеся эмоции. Вместо этого ребенок живет в режиме «проект», и ошибка все чаще приравнивается к катастрофе.

Социальное сравнение в цифровой среде

Социальные сети показывают жизнь, далекую от реальности: идеальные картинки отдыха, подарков, внешности, безупречного быта. У ребенка формируется ложное представление о норме, а вместе с ним — завышенные требования к себе и близким. Это ведет к снижению самооценки, росту тревоги и истощающему стремлению к недостижимому идеалу. Хроническое чувство неполноценности может становиться основой для тревожных расстройств.

Парадокс родительской тревоги и гиперопеки

Родители сами растеряны из-за нестабильности в мире. Собственных ресурсов едва хватает, чтобы справляться со своей тревогой, поэтому ребенок получает все меньше поддержки и надежной опоры. Но одновременно те же родители из лучших побуждений ограждают его от любых бытовых неудач — проигрышей, обид. В итоге у ребенка формируются искажения: мир кажется слишком опасным и непредсказуемым, но при этом у него нет опыта преодолевать даже мелкие трудности. Любой вызов — от ответа у доски до ссоры с другом — обрушивается на незащищенную психику как катастрофа.

Как помочь ребенку

Самое интересное, что здесь работает возврат к базовым вещам, рассказала эксперт:

физическая активность без правил — просто побегать, поиграть во дворе;

время без экранов — особенно перед сном;

право на ошибку и на скуку;

контроль собственной тревожности у родителей — дети считывают состояние взрослых.

«Чтобы стать большей опорой для ребенка, нужно быть готовым дать совет, признавать его чувства, поддерживать, учить решать проблемы и постепенно давать самостоятельность. Также нужно быть готовым обратиться к психологу, психотерапевту (семейная или личная терапия) или принять участие в тренингах навыков для родителей», — добавила Языкова.

Важно понимать: полностью убрать тревогу невозможно, это часть нашей психики. Задача не в том, чтобы ребенок никогда не тревожился, а в том, чтобы он умел справляться с этим на своем возрастном уровне и знал: «Я могу это пережить. Я справляюсь», заключила психиатр.

Согласно опросу ВЦИОМ, 40 процентов россиян живут в постоянном стрессе, а с 2022 года этот показатель вырос почти в полтора раза. При этом самым тревожным поколением признали миллениалов. Больше всего страдают именно люди среднего возраста. С чем это связано — в материале «Вечерней Москвы».