Родителей предупредили об опасной ошибке в случае теплового удара у ребенка

Использование льда и ледяной воды для охлаждения ребенка при тепловом ударе может ухудшить его состояние. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области со ссылкой на врача-педиатра НИКИ детства Ирину Наумову.

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«Нельзя давать ребенку жаропонижающие препараты в качестве основного средства спасения, так как они просто не сработают против внешнего перегрева. Нельзя использовать для охлаждения лед или ледяную воду, поскольку резкий холод вызывает спазм сосудов кожи, который заблокирует отдачу тепла и усугубит перегрев внутренних органов. Также не оставляйте ребенка одного, даже если после первых процедур ему заметно полегчало, ведь ухудшение состояния может наступить повторно», – цитирует пресс-служба Наумову.

По словам специалиста, при первых признаках перегрева ребенка необходимо перенести в прохладное место или тень, снять лишнюю одежду и начать обтирать водой комнатной температуры. Если ребенок находится в сознании, ему следует давать воду или солевые растворы небольшими порциями.

В министерстве здравоохранения Московской области напомнили, что особенно быстро перегреваются дети грудного возраста, поскольку их система терморегуляции еще недостаточно развита. Если ребенок стал менее активным, лицо покраснело, а кожа стала сухой и горячей на ощупь, необходимо сразу начать охлаждение, а при отсутствии улучшения в течение 15 минут необходимо вызвать скорую помощь. Также специалисты рекомендуют избегать прогулок с детьми в часы максимальной жары, с 11:00 до 16:00, и не оставлять их в закрытом автомобиле даже на пару минут.

Ранее «Радио 1» со ссылкой на синоптиков сообщало, что со вторника, 30 июня, до конца рабочей недели столичный регион накроет волна тепла с температурой до 31 градуса.