Перечислены ключевые инструменты развития ребенка

Свободная сюжетно-ролевая игра, чтение вслух и физическая активность важнее для развития ребенка, чем обилие кружков. Об этом сообщила ТАСС кандидат психологических наук, заведующая кафедрой коррекционной педагогики и психологии Института детства НГПУ Татьяна Волошина.

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По словам эксперта, родители все чаще стараются как можно раньше записать ребенка на развивающие занятия: английский, шахматы, творческие студии и спортивные секции — кажется, чем плотнее расписание, тем больше пользы. Однако развитие ребенка не всегда измеряется количеством кружков. Одним из ключевых инструментов развития ребенка является свободная сюжетно-ролевая игра.

«Важно, чтобы игра была именно свободной. То есть ребенок сам проявляет интерес, сам придумывает сюжет, распределяет роли, меняет правила, пробует разные решения. Развитие происходит не через инструкцию взрослого, а через личный эксперимент ребенка», — объяснила ТАСС Волошина.

Свободная игра отличается от жестко организованного занятия. Когда ребенок строит город из кубиков, играет в больницу, магазин, школу или космическую экспедицию, он не просто "занимает время". В этот момент развиваются воображение, речь, социальные навыки, умение договариваться, пробовать разные сценарии и находить выход из проблемных ситуаций.

Другие инструменты развития ребенка

Второй важный инструмент — чтение вслух. Совместное чтение помогает формировать словарный запас, развивает эмоциональную сферу, внимание, память и способность понимать абстрактные смыслы, считает специалист.

«Когда взрослый читает ребенку, происходит не только знакомство с текстом. Ребенок слышит интонации, учится понимать чувства героев, задает вопросы, устанавливает причинно-следственные связи», — отметила психолог.

Не менее важна физическая активность, подчеркивает эксперт. Бег, лазанье, подвижные игры, прогулки, спорт и свободное движение напрямую связаны с развитием мозга. Ребенок познает мир не только через слова и картинки, но и через тело: движение помогает развитию координации, саморегуляции, внимания и познавательной активности. По словам Волошиной, интеллектуальное развитие нельзя отделять от двигательного. Если ребенок все время сидит за экраном или за столом, даже выполняя "полезные" задания, он недополучает важный опыт взаимодействия с пространством, предметами и собственным телом.

Еще один важный принцип: не распылять ребенка на множество поверхностных занятий. Если дошкольник увлекся динозаврами, роботами, космосом, насекомыми или рисованием, стоит дать ему возможность погрузиться в этот интерес глубже. Это помогает ребенку учиться концентрироваться, исследовать, возвращаться к одной теме, расширять знания и постепенно чувствовать себя в ней "экспертом". Для развития это может быть полезнее, чем несколько кружков в неделю, которые не связаны с личным интересом ребенка, заключила психолог.