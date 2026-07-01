Банки с 1 июля будут уведомлять родителей об операциях детей

Родители с 1 июля смогут получить выписки по счетам и вкладам их детей. Об этом сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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«С 1 июля заработали нормы закона, в соответствии с которыми родителям и другим законным представителям будут предоставлять выписки по счетам и вкладам их детей», — указано на сайте Госдумы.

По его словам, эта мера "позволит родителям отслеживать финансовые операции несовершеннолетних детей и защитить их от кибермошенников, в том числе от тех, кто пытается втянуть подростков в противоправную деятельность".

Председатель Госдумы напомнил, что "за полтора года принято 13 федеральных законов, направленных на борьбу с цифровой преступностью, два из них — это комплексные меры".

«Многие нормы действуют и уже приносят свой результат. Так, по данным правоохранительных органов, фактически сходит на нет такое явление, как дропперство. За это грозит серьезное уголовное наказание. Именно подростки, которым мошенники предлагали предоставить свои счета и карты для обмана людей в обмен на "легкий" заработок, зачастую становились соучастниками преступления», — отметил Володин.

При этом, по его словам, необходимо постоянно анализировать правоприменительную практику и, исходя из ситуации, совершенствовать нормы права.