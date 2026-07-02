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Ребенка укачивает в машине: как помочь и что реально работает

Южный автомобиль

Многие родители сталкиваются с ситуацией, когда поездка на автомобиле превращается в испытание: ребенка начинает тошнить, он бледнеет и становится вялым. Чаще всего это происходит в дороге на отдых или обратно домой — особенно в межсезонье.

Ребенка укачивает в машине: как помочь и что реально работает
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Почему так происходит и как облегчить состояние ребенка без стресса для всей семьи?

Что такое укачивание у детей

Укачивание в транспорте (кинетоз, или «болезнь движения») связано с работой вестибулярного аппарата — системы, которая отвечает за ощущение равновесия.

У детей он еще формируется, поэтому мозг получает противоречивые сигналы:

  • тело сидит неподвижно;
  • но глаза «видят» движение.

Из-за этого возникает перегрузка нервной системы — и появляются симптомы:

  • бледность и холодный пот;
  • тошнота, иногда рвота;
  • головокружение;
  • учащенное сердцебиение;
  • слабость, сонливость;
  • капризность и раздражительность.

Важно: укачивание не всегда начинается с рвоты — часто первые признаки это именно бледность и потливость.

Что усиливает укачивание в дороге

Иногда проблема не только в физиологии, но и в условиях поездки.

Перед дорогой стоит исключить...

Плотный прием пищи:

  • не кормить ребенка прямо перед выездом;
  • избегать жирного, сладкого, газировки и молочных продуктов;
  • лучше легкий перекус за 1,5–2 часа до поездки.

Плохой воздух в салоне:

  • резкие запахи, духи, освежители;
  • запах табака;
  • духота и недостаток кислорода.

Резкое вождение:

  • рывки, торможения, ускорения усиливают симптомы.

Сильная раскачка автомобиля:

  • мягкая подвеска может усиливать эффект «качки».

Что помогает ребенку в дороге

Есть простые способы снизить симптомы укачивания.

Свежий воздух:

  • проветривайте салон, включайте кондиционер, делайте остановки.

Правильное место в машине:

  • лучше всего — место с наименьшей тряской;
  • детям старше 12 лет иногда легче на переднем сиденье.

Меньше зрительной нагрузки

Запрещайте:

  • чтение;
  • игры на телефоне;
  • просмотр в боковые окна.

Лучше подойдут:

  • аудиосказки;
  • музыка;
  • словесные игры.

Натуральные помощники

Иногда помогают:

  • кислые фрукты;
  • мята;
  • имбирь.

Сон в дороге

Если ребенок засыпает — это один из лучших способов снизить симптомы.

Аптечные средства (только после консультации врача)

При выраженном укачивании могут использоваться:

  • препараты от кинетоза (по назначению педиатра);
  • специальные браслеты от укачивания;
  • пластыри с эфирными маслами.

Важно: любые лекарства — только после консультации врача.

Что взять с собой в дорогу

Если ребенок склонен к укачиванию, подготовьтесь заранее:

  • пакеты;
  • влажные салфетки;
  • сменная одежда;
  • вода.

Главное, что нужно помнить

Укачивание — частое и обычно временное состояние, связанное с развитием нервной системы ребенка.

Но если симптомы сохраняются даже после поездки — стоит обратиться к врачу.