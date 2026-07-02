Ребенка укачивает в машине: как помочь и что реально работает

Многие родители сталкиваются с ситуацией, когда поездка на автомобиле превращается в испытание: ребенка начинает тошнить, он бледнеет и становится вялым. Чаще всего это происходит в дороге на отдых или обратно домой — особенно в межсезонье.

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Почему так происходит и как облегчить состояние ребенка без стресса для всей семьи?

Что такое укачивание у детей

Укачивание в транспорте (кинетоз, или «болезнь движения») связано с работой вестибулярного аппарата — системы, которая отвечает за ощущение равновесия.

У детей он еще формируется, поэтому мозг получает противоречивые сигналы:

тело сидит неподвижно;

но глаза «видят» движение.

Из-за этого возникает перегрузка нервной системы — и появляются симптомы:

бледность и холодный пот;

тошнота, иногда рвота;

головокружение;

учащенное сердцебиение;

слабость, сонливость;

капризность и раздражительность.

Важно: укачивание не всегда начинается с рвоты — часто первые признаки это именно бледность и потливость.

Что усиливает укачивание в дороге

Иногда проблема не только в физиологии, но и в условиях поездки.

Перед дорогой стоит исключить...

Плотный прием пищи:

не кормить ребенка прямо перед выездом;

избегать жирного, сладкого, газировки и молочных продуктов;

лучше легкий перекус за 1,5–2 часа до поездки.

Плохой воздух в салоне:

резкие запахи, духи, освежители;

запах табака;

духота и недостаток кислорода.

Резкое вождение:

рывки, торможения, ускорения усиливают симптомы.

Сильная раскачка автомобиля:

мягкая подвеска может усиливать эффект «качки».

Что помогает ребенку в дороге

Есть простые способы снизить симптомы укачивания.

Свежий воздух:

проветривайте салон, включайте кондиционер, делайте остановки.

Правильное место в машине:

лучше всего — место с наименьшей тряской;

детям старше 12 лет иногда легче на переднем сиденье.

Меньше зрительной нагрузки

Запрещайте:

чтение;

игры на телефоне;

просмотр в боковые окна.

Лучше подойдут:

аудиосказки;

музыка;

словесные игры.

Натуральные помощники

Иногда помогают:

кислые фрукты;

мята;

имбирь.

Сон в дороге

Если ребенок засыпает — это один из лучших способов снизить симптомы.

Аптечные средства (только после консультации врача)

При выраженном укачивании могут использоваться:

препараты от кинетоза (по назначению педиатра);

специальные браслеты от укачивания;

пластыри с эфирными маслами.

Важно: любые лекарства — только после консультации врача.

Что взять с собой в дорогу

Если ребенок склонен к укачиванию, подготовьтесь заранее:

пакеты;

влажные салфетки;

сменная одежда;

вода.

Главное, что нужно помнить

Укачивание — частое и обычно временное состояние, связанное с развитием нервной системы ребенка.

Но если симптомы сохраняются даже после поездки — стоит обратиться к врачу.