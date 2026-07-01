Почему коктейль с молоком может быть опасен для детей

Эксперт по питанию и здоровью детей, специалист по коррекции пищевого поведения Елена Милаева предупредила, что молочные коктейли чаще всего содержат такое количество сахара, которое намного больше суточной нормы ребенка. Об этом она рассказала сетевому изданию News.ru.

© Вести Подмосковья

«Один стандартный напиток (350 мл) из сетевого кафе содержит 40–60 граммов сахара. Это 10–15 чайных ложек. При норме для ребенка до 10 лет - не более 25 граммов в день. Получается, один коктейль закрывает дневной лимит в два-три раза. Результат: скачки инсулина, резкие перепады настроения, гиперактивность, а затем - внезапный упадок сил. При регулярном употреблении это прямая дорога к ожирению и инсулинорезистентности», - говорит эксперт.

По ее словам, в коктейле также есть 400-700 калорий, что соотносится с полноценным приемом пищи. В итоге ребенок получает не белки и клетчатку, а «пустые» калории. Это чревато лишним весом, проблемам с поджелудочной железой и сердечно-сосудистой системой.

«У многих детей есть частичная непереносимость лактозы: вздутие, боли в животе, диарея могут появиться через несколько часов, и родители часто связывают это с другими продуктами. Яркий цвет и фруктовый вкус в кафе и ресторанах часто обеспечивают не ягоды, а сиропы с искусственными красителями и ароматизаторами. Некоторые из них (E102, E129, E110) могут вызывать аллергические реакции и гиперактивность у детей. Натурального в таком коктейле - только название», - предупредила Елена Милаева.

Смесь сахара и молочной кислоты становится идеальной средой для бактерий, вызывающих кариес. После коктейля во рту снижается кислотность и зубная эмаль становится более уязвимой. Запивание еды такими напитками — прямой путь к кариесу.