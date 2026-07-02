Эксперты рассказали, как правильно подготовить ребенка к школе

Более полутора миллионов российских и около 82 тысяч белорусских малышей гуляют сейчас свое последнее дошкольное лето. "СОЮЗ" посоветовался со специалистами: как лучше провести эти дни будущим первоклассникам?

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А в ранце — хорошее настроение

Родителям, да и бабушкам с дедушками, немного грустно: они-то знают, что столь беззаботной жизни, как раньше, у детей больше не будет, впереди школа, строгая форма, домашние задания, отметки — словом, ответственность.

Но очень важно, говорит педагог-логопед Марина Зиновьева, не заражать печалью и тревогой ребенка. Не произносить фраз вроде "Гуляй, пока есть возможность!", "Эх, проходят твои золотые свободные денечки!", не вспоминать какие-то не очень приятные истории из своей жизни. Только хороший, радостный настрой и уверенный взгляд в будущее.

Лучше разделите с ребенком приятные моменты подготовки. Вы хорошо знаете своего малыша: порадуют ли его походы по магазинам и долгие примерки костюмов? Если нет, то лучше просто вместе выбирайте красивый портфель и всякие симпатичные необходимые мелочи. Спланируйте, какой у него будет букет, и поделитесь планами, как отпразднуете 1 сентября после школы.

«Важна мотивационная готовность к школе, — говорит психолог Елена Ломакина. — Это желание учиться. Нужно обязательно беседовать с ребенком о том, что такое школа, но не стращать двойками, а объяснять, что в школу ходят не за оценками, а за новыми знаниями».

По складам уметь читать

Частая причина родительских волнений — то, что ребенок все еще не читает бегло. И это несмотря на то, что школа вообще не вправе требовать от детей при поступлении в 1-й класс умения читать.

«Если ребенок развит по возрасту, он быстро научится читать в школе, — говорит Марина Зиновьева. — И напротив, далеко не всегда умение читать автоматически означает полную готовность к школе».

Она, эта готовность, понятие комплексное. Это и умение взаимодействовать в социуме, и психологическая устойчивость, сформированная самооценка, общий кругозор и физическое развитие, в том числе умение ориентироваться в пространстве, длительно удерживать статическую позу, развитость и крупной, и мелкой моторики. А интеллектуальная готовность подразумевает и способность рассуждать, и умение видеть причины и следствия, а не только наличие таких навыков, как счет, чтение, письмо.

Конечно же, вы все равно можете научить ребенка читать до школы, да и подтянуть этот навык в последние летние месяцы тоже не лишнее.

«Но требуется не механическое чтение, а осмысленное, — подчеркивает Марина Зиновьева. — Когда занимаетесь с ребенком чтением, обязательно уделяйте время, чтобы обсудить прочитанное. Очень полезно попросить ребенка пересказать рассказ, задавать ему вопросы по повествованию».

Надежда Жукова, автор знаменитого "Букваря", по которому выучилось читать не одно поколение дошкольников, советовала при обучении делать акцент не на названиях букв, а на звуках. Так ребенку проще понять принцип слияния звуков. Помните знаменитый рассказ Л. Пантелеева, в котором маленькая девочка читала: "Тыкову дали тыблоко" и доводила этим до исступления своего учителя? Чтобы избежать ситуаций, когда ребенок читает "Эм-а-эм-а" вместо "мама", поинтересуйтесь методиками обучения чтению, которые используются в современной школе.

Шнурки и другие замысловатости

Летние деньки, говорит Елена Ломакина, лучше посвятите совместным играм, прогулкам на воздухе, закаливанию. А из специальных занятий, прицельно готовящих к предстоящей школьной жизни, она рекомендует, например, вырабатывать умение доводить дело до конца.

«Можно вечерами вместе писать сказки, оформляя их в виде "настоящих" книжек. Можно учиться собирать школьный портфель: помогать ребенку собрать все-все, не забыв ни карандаш, ни ластик. Научить складывать свои вещи на места, вешать на плечики школьный костюм».

Подпишите все купленное школьное "приданое", советует она, и покажите его ребенку, чтобы он умел отличить свою физкультурную форму, обувь и т.д.: в первые месяцы дети теряют невероятное количество имущества. Подтяните навыки самообслуживания: проверьте, умеет ли ребенок завязывать шнурки (частенько до самого окончания началки приходится покупать обувь только на "липучках"), одеваться. И уже начинайте налаживать режим дня, которого придется придерживаться в школе.