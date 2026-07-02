Прозвучала идея объединить ЕГЭ по истории и обществознанию

Только-только закончилась ЕГЭ-кампания 2026 года, а будущим выпускникам — тем, кто сейчас беззаботно отдыхает на летних каникулах, — уже дали повод занервничать. Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что хорошей идеей ему кажется объединение экзаменов по обществознанию и истории вместе — так, чтобы получилось некое единое гуманитарное знание. С акцентом на истории, естественно — таков сейчас общепринятый курс, так распорядился президент. Вряд ли, конечно, такая новинка ждёт уже выпускников 2027 года, — но ни в чем нельзя быть уверенными на 100%.

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Практика показывает, что абитуриенты обобщенно-гуманитарных направлений так и так сдают оба профильных ЕГЭ: и обществознание, и историю. Потому что нынешние правила позволяют попытать счастья аж в пяти вузах да по пять специальностей в каждом: всего 25 вариантов! Выходит, что тем, кто рассчитывает на какой-нибудь — любой! — истфак, юрфак или, скажем, факультет социологии или политологии, надо удовлетворить всех. Вот и сдают экзамены по максимуму. Вот и появилась отличная идея — объединить.

Согласно представлениям Владимира Мединского о прекрасном (например, об экзамене), пропорции должны были примерно 80/20 — в пользу истории, разумеется. Мол, просто добавить к вопросам о временах очаковских и покорения Крыма пару-тройку немножко из курса обществознания — про Уголовный кодекс, например, или про Платона, который кому-то там друг, — и будет прекрасно. Тем более что с обществознанием как предметом поступают сегодня примерно так же: его место — в арьергарде школьного расписания.

В новом учебном году — с 1 сентября 2026 года этот предмет будет изучаться только в 9–11-х классах. А еще через год, 1 сентября 2027 года, в 9-х и 11-х классах на обществознание будет отводиться всего один час в неделю, для десятых классов — два часа. Такое решение приняли в Министерстве просвещения РФ. Еще новшество: совсем скоро девятиклассникам придется сдавать обязательный устный экзамен-допуск по истории перед ОГЭ. А ЕГЭ по истории стал обязательным при поступлении на такие специальности, как «социология», «юриспруденция», «конфликтология», «публичная политика и социальные науки», «реклама и связи с общественностью» и другие — словом, почти на всё обобщенно-гуманитарное. Это произошло после того, как соответствующее предложение озвучил на встрече ректоров с Владимиром Путиным 22 июня 2025 года ректор МГИМО Анатолий Торкунов — и президент идею поддержал.

Конечно, если дело дойдет до возможного объединения экзаменов, решение должно будет принимать именно профильное ведомство — это Мединский подчеркнул. И в любом случае реализация может занять не менее трех лет. Так что, может быть, паниковать и менять сценарий подготовки к ЕГЭ школьникам пока рано. А вот взрослые пока могут порассуждать и пофантазировать: куда заведет такая инициатива? Гипотетически.

В школьной системе некоторых стран (не в России, конечно) предусмотрен предмет под ёмким названием “science” — наиболее точным и корректным переводом будет, наверное, «естествознание». Примерно как знакомый нам «окружающий мир», только для старшеклассников. Он включает в себя изучение биологии, химии и физики — в России эти предметы изучают по отдельности, а в других странах вот так вот. А в учебной программе гуманитарных факультетов российских университетов можно встретить предмет, обозначенный аббревиатурой КСЕ — концепция современного естествознания. Краткая выжимка. По чуть-чуть из физики, химии, биологии, астрономии и географии. Ровно столько, чтобы гуманитарий, человек пропащий, был все-таки не совсем пропащим и хотя бы осознал, почему Земля вращается вокруг Солнца.

Так, может быть, у нас — по аналогии — дело идет к созданию некоего обобщенного предмета? Скажем, «Гуманитарное знание»? Или вовсе «Уроки умных мыслей»? В этот единый экзамен можно было бы до кучи еще и литературу добавить — почему нет? Разве можно её изучать в отрыве от истории? Есть у нас, скажем, вопрос по пугачевскому бунту, так почему бы не попросить школьника описать его, опираясь на «Капитанскую дочку» Пушкина? Или Смутное время — со ссылкой на «Бориса Годунова»? Да и какая-нибудь периодизация творчества Пушкина вполне неплохо укладывается в общую канву историю начала XIX века — тут можно вспомнить и про дней александровых прекрасное начало, и про восстание декабристов, и про Третье отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии, и про многое другое...

Хороший такой микс получится: как будто краткая выжимка, сделанная ИИ. Заодно место в учебной программе освободится. Для физкультуры, например.