Для детских садов запустят единый цифровой ресурс

С 1 сентября в России заработает единый цифровой ресурс для детских садов. Как пишет «Парламентская газета», на одной платформе соберут методические материалы для воспитателей, методистов и родителей. Там появятся рекомендации по занятиям с детьми, подборки мультфильмов, книг, сказок, игрушек и игровых материалов. В ресурс также войдёт перечень игрушек, рекомендованных для детских садов.

Кроме того, Минпросвещения подготовило новые рекомендации по оформлению групп, проведению занятий и музыкальному сопровождению. В частности, в детских садах планируют использовать больше фольклорных произведений. Помимо прочего, с нового учебного года в программу дошкольного образования включат проект «Добрые игры». В игровой форме детям будут рассказывать о дружбе, взаимопомощи и уважении.