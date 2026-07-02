Какой ребенок рискует стать жертвой мошенников

Сергей Силивончик заявил НСН, что втягивание детей и подростков в мошеннические схемы в соцсетях похоже на вербовку взрослых людей в секты.

© Unsplash

Дети и подростки, у которых проблемы с социализацией, недоверительные отношения с родителями и плохая самооценка, чаще всего попадаются на разводки мошенников. Об этом в пресс-центре НСН рассказал вице-президент саморегулируемой организации Ассоциация предприятий безопасности «Школа без опасности», председатель правления Союза саморегулируемых организацией негосударственной сферы безопасности Сергей Силивончик.

«Какой он, типичный портрет жертвы преступников в социальных сетях? Если мы говорим о подростках, это отсутствие доверительного общения, проблемы в отношениях со сверстниками, проблемы с самооценкой и поддержкой, необходимость самоутвердиться, получить социальное одобрение. Когда они вовлекаются в социальные сети, то находятся на каком‑то подъёме, тешат самолюбие этими лайками. То есть они пытаются заместить общение со сверстниками таким суррогатом — общением в социальных сетях. Сюда же относятся и деструктивные социальные группы, которые находят слабые места в психологии ребёнка. Таким же образом взрослые вовлекаются в секты», — рассказал он.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил в пресс-центре НСН, что с 14 до 18 лет у детей должна быть детская сим-карта, а до 14 лет детям вообще нельзя позволять регистрироваться в социальных сетях.