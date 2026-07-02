Травма на всю жизнь: как лагерь ломает психику "домашних" детей

Психолог Решетов объяснил россиянам, как принудительная поездка в лагерь навсегда калечит психику ребенка.

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Если вы собираетесь отправить "домашнего" ребенка в лагерь, главное – учитывать его собственное желание. Иначе отдых может обернуться для него серьезным стрессом и даже психологической травмой. Об этом в беседе с РИАМО рассказал кандидат психологических наук Павел Решетов.

Как отметил эксперт, в первую очередь важно понять, хочет ли ребенок сам куда-то ехать. Если он сам выбирает лагерь, то даже очень "домашний" ребенок обычно нормально адаптируется. Да, сначала могут быть сложности с самообслуживанием или участием в общих делах, но со временем такие дети хорошо вливаются в коллектив и постепенно справляются с бытовыми трудностями.

Но если ребенок "домашний" и он не хочет ехать в лагерь, то для него это будет колоссальный стресс. Это может стать серьезной травмой для него, – сказал Решетов.

Психолог пояснил, что "домашний" ребенок попадает не просто в новую обстановку, а в среду, которая может казаться ему максимально неуютной. Ситуацию ухудшает то, что он сам не хотел туда ехать, не понимает, зачем ему это нужно и чем ему вообще заниматься в лагере.

Решетов также подчеркнул, что здесь огромную роль играют вожатые. Их задача – сделать незнакомую среду понятной, комфортной, интересной и безопасной. Тогда дети смогут постепенно включиться в жизнь лагеря и перестанут так сильно переживать.