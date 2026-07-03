Не запрещать, а адаптировать: Какие проблемы решит ИИ для детей

Детям бесполезно запрещать пользоваться нейросетями, лучше создать детский ИИ, сказал НСН Константин Воронцов.

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Вместо блокировок нейросетей обществу стоит сосредоточиться на разработке «возрастного» искусственного интеллекта (ИИ) — систем, способных учитывать психологию и уровень развития собеседника, сказал НСН руководитель лаборатории «Машинное обучение и семантический анализ» института ИИ МГУ Константин Воронцов. По его словам, такой ИИ не просто фильтровал бы контент, а гибко выстраивал диалог, понимая, с кем он общается — с ребёнком четырёх лет или подростком.

Норвегия почти полностью запретит использование генеративного ИИ для школьников от 6 до 13 лет, чтобы сосредоточиться на базовых навыках обучения. Новые правила вступят в силу в конце августа. Ученикам 14–16 лет разрешат использовать ИИ только под контролем учителей, а старшеклассников будут обучать грамотной работе с нейросетями. Воронцов отметил, что запретительные меры редко работают так, как их задумывают.

«Запретительные меры неэффективны: люди всё равно найдут способы обойти запреты. Кроме того, это попытка запретом решить ту проблему, которая должна решаться воспитанием и образованием. Просто это же дольше, а проблему хочется решить здесь и сейчас. Должен быть специальный ИИ для детей и подростков, который понимает возрастные особенности психики того человека, с которым он разговаривает. Он должен различать, разговаривает ли он с четырёхлетним или с восьмилетним ребёнком. Это тоже важно. Запретить никто это не сможет. Модель просто должна подстраиваться под особенности человека, она должна понимать, кто перед ней, что с этим человеком можно обсуждать, а что нельзя. Этого просто пока нет, потому что технология немного отстаёт в развитии, но это будет», — сказал собеседник НСН.

Воронцов предостерег от излишнего регулирования и «перестраховочного» подхода, который, по его словам, способен затормозить технологический прогресс.

«Относительно запретов нам бы самим немного поумериться с этим. У нас есть большое количество перестраховщиков, которые и без перенятия зарубежного опыта чего-нибудь да загубят, тем самым замедлив развитие технологий. Нам надо заниматься разработкой моделей, которые будут подстраиваться под человека правильно. Надо вкладываться в исследования и разработки», — добавил эксперт.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил в пресс-центре НСН, что с 14 до 18 лет у детей должна быть детская сим-карта, а до 14 лет детям вообще нельзя позволять регистрироваться в социальных сетях.