Новые правила работы детских садов с 1 сентября

Член Комитета ГД по бюджету и налогам Никита Чаплин («Единая Россия») напомнил о том, что с 1 сентября в России запускают единый цифровой ресурс для детских садов.

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«Это федеральная методическая библиотека для воспитателей, методистов и родителей. Там соберут мультфильмы, книги, сказки, игрушки и игровые средства обучения. <...> С 1 сентября в программу всех детских садов включат проект "Добрые игры" — адаптированный для дошкольников аналог "Разговоров о важном". В игровой форме детей будут знакомить с ценностями дружбы, взаимопомощи и уважения. Создано 44 учебно-методических набора для двух возрастных групп: 3–5 и 5–7 лет», — написал Чаплин в своем Телеграм-канале.

По его словам, благодаря единому цифровому ресурсу, у родителей появляется надежный источник информации, а у воспитателей — единые ориентиры для работы.