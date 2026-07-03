Эксперт рассказал, как сэкономить на школьных покупках

Школьные товары выгоднее приобретать по акциям в течение всего лета, разделяя товары на группы. Об этом 360.ru рассказал эксперт финансового рынка Андрей Бархота.
По его словам, школьные принадлежности лучше покупать, разделяя их на группы, такие как одежда, канцелярия, тетради и учебники. Эксперт порекомендовал делать покупки в разных местах и в разное время, отслеживая акции. Бархота также предупредил россиян, что товары на маркетплейсах могут быть дороже, чем в офлайн-магазинах.
«Номер один ошибка - это покупка, где, казалось бы, полнота номенклатуры охвачена, но она не соответствует техническому заданию. <...> Например, родители увидели, что продаются по акции десять тетрадей, каждая по 48 листов. К 30 августа выясняется, что ученики не должны иметь такие тетради — только 12 или максимум 18 листов», — пояснил специалист.
Он посоветовал приобретать в первую очередь одежду, так как она дорожает быстрее канцелярии.