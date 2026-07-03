Эксперт рассказал, как сэкономить на школьных покупках

Школьные товары выгоднее приобретать по акциям в течение всего лета, разделяя товары на группы. Об этом 360.ru рассказал эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

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По его словам, школьные принадлежности лучше покупать, разделяя их на группы, такие как одежда, канцелярия, тетради и учебники. Эксперт порекомендовал делать покупки в разных местах и в разное время, отслеживая акции. Бархота также предупредил россиян, что товары на маркетплейсах могут быть дороже, чем в офлайн-магазинах.

«Номер один ошибка - это покупка, где, казалось бы, полнота номенклатуры охвачена, но она не соответствует техническому заданию. <...> Например, родители увидели, что продаются по акции десять тетрадей, каждая по 48 листов. К 30 августа выясняется, что ученики не должны иметь такие тетради — только 12 или максимум 18 листов», — пояснил специалист.

Он посоветовал приобретать в первую очередь одежду, так как она дорожает быстрее канцелярии.