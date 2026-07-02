Детям до 14 лет запретят делать обрезной маникюр и наращивать ногти

С 1 декабря 2026 года в России вступает в силу новый ГОСТ, запрещающий детям до 14 лет делать обрезной маникюр, наращивать ногти и покрывать их гель-лаком. Врачи предупреждают, что раннее использование стойких покрытий несет серьезные риски для здоровья подростков.

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Сейчас в России нет федерального закона, который устанавливал бы минимальный возраст для маникюра или нанесения стойких покрытий. Однако с 1 декабря 2026 года начнет действовать новый государственный стандарт на парикмахерские услуги для детей. Его требования станут обязательными для всех салонов красоты, индивидуальных предпринимателей и самозанятых мастеров.

ГОСТ вводит четкие правила для клиентов от одного года до 14 лет. Под запрет попадают обрезной маникюр с использованием режущих инструментов, наращивание и любые виды стойкого покрытия. Разрешен только гигиенический уход без травмирующих процедур. Кроме того, дети младше 10 лет должны обслуживаться исключительно в присутствии родителей или законных представителей.

Для подростков старше 14 лет новый стандарт формальных ограничений не устанавливает, но салоны по-прежнему обязаны соблюдать санитарные нормы. Медики считают, что даже при отсутствии прямых запретов с травмирующими процедурами лучше повременить.

«До 15-16 лет ногтевая пластина у подростков продолжает формироваться. Она более тонкая, мягкая и насыщена влагой, поэтому использование гель-лака и наращивание может привести к ее истончению и деформации с появлением волн и бугров, которые в дальнейшем не поддаются лечению», – объясняет кандидат медицинских наук, доцент кафедры дерматовенерологии имени академика Ю.К. Скрипкина Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Татьяна Гайдина.

По словам эксперта, компоненты стойких покрытий, такие как метакриловая кислота, являются сильными аллергенами. Они могут вызвать непредсказуемую реакцию со стороны не до конца сформированной иммунной системы подростка. Также ультрафиолетовые лампы для сушки гель-лака способны спровоцировать фотодерматит, проявляющийся покраснением, зудом и волдырями на коже вокруг ногтей.

Дополнительную опасность представляет высокий риск травматизма. Из-за высокой активности нарощенные ногти у подростков часто ломаются, что может привести к повреждению и даже отрыву собственной ногтевой пластины. Некачественно выполненный обрезной маникюр, в свою очередь, чреват занесением инфекции.

Если подросток старше 15 лет все же настаивает на покрытии гель-лаком, специалисты рекомендуют соблюдать несколько правил. Посещать нужно только проверенные салоны, где строго соблюдаются санитарные нормы, используются стерильные инструменты в крафт-пакетах и одноразовые пилочки. Родителям стоит дать письменное согласие на процедуру, а между покрытиями необходимо делать перерывы для восстановления ногтей.

Безопасной альтернативой для детей младше 14 лет станет обычный гигиенический маникюр без обрезания кутикулы с использованием легко снимаемого детского лака.