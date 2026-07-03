Почему дети иногда саботируют занятия с репетитором

Вам знакома ситуация, когда ребенок пропускает занятия с учителем, просто потому что его наняли родители? Эксперты RuNews24.ru рассказывают читателям, как вернуть подростку чувство, что учеба — это его выбор, а не навязанная повинность.

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Ольга Черемнова, практикующий психолог, в комментарии RuNews24.ru пояснила, что часто дело не в педагогическом мастерстве, а в том, что ребёнок не чувствует авторства этого выбора.

«Когда учеба навязана извне, она теряет личностный смысл: это не моё развитие, это задача, которую навесили. Подростки особенно чувствительны к контролю и независимости; лучший педагог может восприниматься ими как продолжение родительского контроля, и сопротивление становится способом вернуть автономию», — заявляет Ольга Черемнова.

Ещё одна причина — эмоциональная перегрузка: если у ребёнка уже есть тревога, выгорание или конфликт в школе, даже идеальный репетитор не сможет мотивировать силой внешней логики.

«В моей практике были случаи, когда дети сознательно заглушали уроки, чтобы показать родителям: "я не с вами на одной волне". Решение — вернуть выбор ребёнку: обсуждать цели занятий, давать ему слово в плане тем и частоты встреч, ставить совместные договорённости. Важно переводить учёбу из статуса наказания в инструмент достижения личных целей; тогда даже лучший педагог становится партнёром, а не чужим авторитетом», — советует специалист.

Психолог Родион Чепалов убежден, что дети редко ненавидят именно репетитора.

«Чаще они сопротивляются ситуации, в которой потеряли право выбора. Подросток думает: "Опять взрослые решили за меня". Тогда протест направляется на самого безопасного человека — репетитора, хотя причина находится совсем в другом месте. Я встречал мальчика, которого родители записали к репетитору по математике. Педагог объяснял прекрасно, но ученик постоянно забывал тетрадь, отвечал односложно и говорил: "Мне всё равно". Позже выяснилось, что сам подросток мечтал подтянуть английский, а математика его интересовала меньше всего. После того как родители обсудили с ним цели и договорились оставить время и для английского, сопротивление резко уменьшилось».

Была в практике специалиста и другая ситуация. Девочка занималась русским языком перед экзаменами. Она постоянно спорила с преподавателем, демонстративно сидела в телефоне. Оказалось, она была уверена, что родители считают её «глупой», раз наняли репетитора. После разговора, где родители объяснили: «Мы не потому ищем помощь, что ты плохая, а потому что хотим, чтобы тебе было легче», отношение изменилось.

«Очень многое зависит и от предмета. По физике и математике ребёнок чаще боится почувствовать себя неумным. По иностранному языку — ошибиться вслух. На литературе — услышать, что его мнение "неправильное". Поэтому хороший репетитор сначала снижает страх, а уже потом объясняет тему. Есть разные типы сопротивления. Один подросток открыто конфликтует. Другой постоянно переносит занятия. Третий соглашается, но ничего не делает между уроками. Четвёртый говорит: "Мне скучно", хотя на самом деле боится ошибиться. Самая распространённая ошибка родителей — говорить: "Мы столько денег платим, а ты не ценишь". После таких слов ребёнок начинает воспринимать урок как наказание», — рекомендует репетитор.

Гораздо полезнее спросить: «Что именно тебе не нравится? Темп? Предмет? Способ объяснения? Время занятий?» Важно дать подростку ощущение выбора. Например, «Какого преподавателя ты бы выбрал?», «Лучше заниматься два раза по часу или один раз два часа?», «Начнём с алгебры или геометрии?» Даже небольшой выбор возвращает чувство контроля.