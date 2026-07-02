Как защитить детей от перегрева в летнюю жару

В летнюю жару дети подвержены риску теплового удара, так как их система терморегуляции еще не полностью развита, а площадь поверхности тела относительно массы больше, чем у взрослых. Это приводит к быстрой потере влаги и перегреву. В пресс-службе Минздрава Московской области подчеркивают важность своевременного распознавания симптомов перегрева и оказания первой помощи.

© РИА Новости

Тепловой удар может произойти в душном транспорте, закрытом помещении или при ношении слишком плотной одежды. Солнечный удар, в свою очередь, возникает при прямом воздействии солнечных лучей на голову ребенка.

Симптомы перегрева включают капризность, вялость, покраснение кожи, учащенное дыхание и пульс, головную боль и тошноту, передает «Радио 1». В тяжелых случаях температура тела может подняться выше 39 градусов, что может привести к рвоте и потере сознания.

При первых признаках перегрева необходимо:

Перенести ребенка в прохладное место или в тень.

Уложить его на спину, слегка приподняв ноги.

При рвоте повернуть голову на бок.

Снять лишнюю одежду и начать обтирать водой комнатной температуры.

Если ребенок в сознании, поить его водой или солевыми растворами маленькими порциями.

Педиатр НИКИ детства Ирина Наумова предостерегает от использования жаропонижающих препаратов, так как они не помогут при внешнем перегреве. Также не рекомендуется использовать лед или ледяную воду для охлаждения, так как это может вызвать спазм сосудов и усугубить перегрев внутренних органов. Важно не оставлять ребенка одного, даже если ему стало лучше, так как состояние может ухудшиться.

Особое внимание следует уделять младенцам, так как у них терморегуляция развита хуже всего.