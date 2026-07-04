Гинеколог ВОЗ рассказал о взаимосвязи рождаемости и IQ населения

Учёба и карьера отнимают много времени, поэтому сейчас первая беременность наступает, как правило, после 28 лет.

Чем выше уровень образования в стране, тем меньше рождается детей, отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» специалист общественного здравоохранения и здоровья Любовь Ерофеева.

«Надо понимать, что есть связь между числом рождений, приходящимся на женщину, и IQ населения. Чем выше образование у населения, чем выше его статус, тем меньше в стране рождается детей. Карьера и образование отнимают больше времени. Теперь возраст первых родов — 28+. И так оно и будет».

Ранее Ерофеева призвала стимулировать женщин к использованию контрацептивов. Это позволит сократить число абортов в стране.