Почему современные родители боятся повторения сценариев своего детства

Результаты социальных опросов говорят нам, что современные родители выбирают чаще демократический стиль воспитания, уважают личные границы ребенка и стремятся создавать для него здоровую среду без давления. Согласитесь, раньше все было иначе. Родители были непререкаемым авторитетом, чьи указания выполнялись беспрекословно, а строгость была нормой для семей. Вместе с психологом Натальей Искрой, преподавателем Учебного центра имени Бехтерева, «Вечерняя Москва» разбиралась в плюсах и минусах двух подходов.

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Опросы крупного коммуникационного агентства показали, что позиции современных родителей сильно отличаются от того, какие установки они сами получали от старшего поколения. Например, 68 процентов опрошенных считают главным счастьем для своего ребенка, в то время как о его материальном благополучии и трудоустройстве переживают 48 и 28 процентов соответственно.

Изменилось и отношение к высшему образованию — 60 процентов современных родителей уверены, что оно совсем не обязательно для построения карьеры. Только четыре процента верят, что диплом вуза будет обладать ценностью для работодателя. Среди старшего поколения цифры прямо противоположные: более 60 процентов респондентов считают наличие вуза единственным билетом к успешной профессиональной жизни.

Иначе сегодня относятся и к необходимым компетенциям — большинство респондентов уверены, что актуальными навыками становятся критическое мышление, эмоциональный интеллект и умение убеждать, а отнюдь не владение ИИ-инструментами и другие технические скиллы.

«Мы видим сдвиг в родительских установках: когда поколение, которое само часто жертвовало интересами ради стабильности, осознанно выбирает для детей другой путь — путь осмысленности и удовлетворенности, — объясняет тенденцию основатель коммуникационного агентства Кристина Петрова. — Это меняет запросы к образованию, к работодателям и повышает значимость профессий, связанных с коммуникациями и человеческим взаимодействием».

Авторитаризм против плюрализма

Помимо того что сегодня изменилась позиция родителей по отношению к высшему образованию и финансовой стабильности, серьезный сдвиг и в отношении к ребенку. В социальных сетях нередки ролики-сравнения об отношении молодых родителей к их детям и их собственном опыте взросления. Например, как сегодня они заходят в комнату ребенка: предварительно постучавшись и спрашивая, могут ли они зайти, и согласно ли чадо помочь в уборке или, как раньше, когда их мамы залетали в комнату ураганом, и альтернативы, то есть возможности отказаться от домашних дел, по сути, не было. Пусть это смешной пример, но наглядный — он показывает, что уважение к личным границам становится для родителей опорной точкой в воспитании.

«Сегодня родители — люди приблизительно от 25 до 40 лет. Они сами, чаще всего, выросли в обстановке, когда чувствовали себя брошенными, в условиях гиперопеки. Их родители много работали, старались выживать, — объясняет психолог Наталья Искра. — Естественно, своим детям они пытаются дать именно то, чего лишены были сами в детстве. Выбор манеры воспитания делается из желания компенсировать собственные дефициты, поэтому сегодняшние дети растут в условиях гиперопеки».

С одной стороны, такой подход гораздо более здоровый — он основан на уважении к личности, внимании к индивидуальным потребностям и желаниям. Но при этом возникает другая проблема — не ведут ли игры в демократию и свободу к тому, что у отпрыска отсутствует понимание, что такое хорошо и что такое плохо? Ведь наверняка каждый из нас становился свидетелем сцены, когда ребенок не умеет вести себя в общественном месте, будь то транспорт, ресторан или кинотеатр, а родители совершенно не обращают внимания на это и агрессивно реагируют на любого, кто осмелится сделать замечание их расшалившемуся чаду.

«Когда мы говорим о таком стиле воспитания, нужно провести границу между демократией и попустительством, — считает эксперт. — В первую очередь — это понимание возраста ребенка и осознание, что он не может справиться с абсолютной свободой и все же нуждается в установленных рамках и границах. Такие семьи скорее отражают отношения самих родителей в обществе и их неуважение к окружающим — ребенок просто отражает их поведение. Но если мы говорим об истинной, нормальной демократии и уважении в семье — это, безусловно, правильно и здорово».

Взрослые могут ошибаться

«Будет так, как я сказала», «вот вырастешь — будешь решать, а сейчас все по моим правилам», «я здесь взрослая и знаю лучше» — эти фразы-клише слышал в детстве каждый. Современные родители от такой модели отказываются, не повторяя ее в собственной семье — чаще придерживаясь диалога на равных.

«Это логически объяснимый процесс. Раньше возраст, когда появлялось критическое отношение к родителям — 12–13 лет, а у сегодняшних детей — 10–11, — говорит психолог. — Это связано в том числе и с общим контентом, который получают дети в наше время, и порой он бывает совсем не полезен, даже вреден. Однако это новая реальность, которую мы должны принять, потому что бороться с прогрессом бесполезно».

Счастье важнее успеха

Современных родителей растили в парадигме, что профессия должна быть стабильна, приносить доход — этих двух критериев вполне достаточно. Сегодня, опять же возвращаясь к результатам опроса, 16 процентов родителей вообще не хотят влиять на выбор профессии у ребенка. Ну и в целом подавляющее большинство просто считает, что ребенок должен быть счастливым.

«Думаю, большая разница в том, что любой опрос — это все же некое усреднение, и потому люди склонны отвечать правильно. Формулировка "быть счастливым" в этом смысле будто правильный лозунг. Но на само-то деле каждый понимает счастье по-разному, и так или иначе будет пытаться эти представления о счастье транслировать в воспитании, — отмечает Наталья Искра. — Для кого-то в этом слове кроется финансовый успех, для кого-то обязательным будет рождение детей и семьи».

Хочется дополнить — многие ли дети чувствуют себя счастливыми, когда их заставляют делать домашние задания, ходить в музыкалку или художку, учить иностранные языки? Конечно, такие ребята есть. Но если твое ненаглядное чадо играет в компьютер, гоняет в футбол или скроллит ленту в социальных сетях? Может ли в таком случае желание сделать ребенка счастливым быть важнее, чем требования все же приложить силы воли и хоть немного потрудиться? Ведь все же в юном возрасте закладывается фундамент, на который потом достраивается выбор дальнейшего пути.

Подобрать правильный подход

Пусть дети приходят в мир чистыми, а их личность формируется благодаря воспитанию, при выборе стиля родительства необходимо все же учитывать объективные факторы. Тут неверным будет путь по принципу «каким родителем я хочу быть», а важнее размышлять с позиции «какой родитель нужен моему ребенку».

«Тип темперамента и нервной системы — объективные физиологические врожденные особенности. Дети разные, и если одному комфортно в жесткой иерархической системе, для другого строгость и жесткость родителя будут травмирующими, — объясняет психолог. — Например, дети с высоким болевым порогом априори менее эмпатичны, в то время как чувствительные ребята с ранних лет более сострадательны. Есть дети, которые легко расстраиваются, принимают все близко к сердцу, плохо переносят нагрузки — тогда их формирование во многом происходит благодаря их переживаниям, и давление извне станет большой травмой. Импульсивному ребенку с сильной нервной системой будет нужна строгая модель с понятными нравственными нормами, которые разовьют эмоциональный интеллект».

По словам эксперта, зачастую типы нервной системы у родителей и детей схожи. Но бывают исключения, например стремительная мама и при этом медлительный ребенок, который гораздо дольше одевается, делает домашние задания. Расхождение становится раздражителем, и путь разрешения конфликтной ситуации один — принять индивидуальные особенности каждого.

Та же ситуация с разными методиками воспитания вроде разрекламированной в свое время системы Монтессори. Увлекаясь той или иной теорией с энтузиазмом неофита, родители тут же начинают следовать то одному методу, то другому, а в этих бесконечных тестированиях забывая о том, что гораздо важнее не методы как таковые, а то, каким они влияют на малыша.

«Некоторые популярные методики, например метод Домана, создавались для детей с нарушениями развития, и для обычно развивающихся детей они просто бесполезны и избыточны, не несут в себе никакого результата, — объясняет эксперт. — Если мы говорим о Монтессори, то это целая система организации пространства, и на создание такой среды требуется много усилий со стороны родителей. Если это делается просто ради эксперимента и кратковременного увлечения, то они просто не имеют смысла. Ну и, на мой взгляд, самое ценное в этой системе — отношение к ребенку с уважением к его желаниям, темпу обучения, особенностям восприятия и так далее.

Просчитались, но где?

Уважение к личности ребенка, позволение выбирать, предоставление свободы — все это звучит здорово. Но какие ошибки родителей губят их благие намерения на корню?

«Одна из главных ошибок, которые допускают сегодня родители, — неумение оценивать возраст ребенка и требования, несоразмерные его этапу развития. Любая демократия должна быть разумной — полуторагодовалого ребенка никто ведь не отпустит самостоятельно переходить дорогу, верно? Такой подход должен быть во всем, — считает эксперт. — Родители часто возрастных границ не видят, требуя от ребенка ответственности и рациональности, как от взрослого, на что он априори не способен. Например, от пятилетнего малыша нельзя ожидать, что он будет самостоятельно убираться в комнате и поддерживать порядок. Формирование этого навыка наступает не раньше восьми лет. Или же позиция "в его возрасте я оставался дома сам и делал домашние задания без помощи родителей". Да, но чаще всего это было вынужденно — когда родители все время были на работе. Сейчас ситуация иная, и дети привыкли к тому, что родители рядом».

Есть другая крайность — с одной стороны, родители стремятся воспитать самостоятельность и умение принимать решения, а с другой — не дают возможности ребенку столкнуться с последствиями его ошибок.

«Например, это касается домашних заданий. Увы, есть нездоровые исключения, когда учитель вступает в борьбу с ребенком, занижая оценки и относясь несправедливо, но это редкость, — говорит Наталья Искра. — А для родителей чаще всего в плохих оценках, даже если они за невыполненное задание, виноват именно учитель. Родители на стороне ребенка даже там, где это не нужно. Именно тут ломается система: чувства ответственности у ребенка не появляется, просто нет условий для его формирования».

Универсальная таблетка

Конфликт поколений — извечный. Старшим кажется, что они были лучше, когда сами были молодыми, их методы воспитания тоже были намного правильнее, чем сейчас. Но все же главное помнить, что в таком деле, как воспитание будущего поколения, универсальных рецептов нет и, увы, как определенных ошибок избежать не удастся.

«При всех ошибках демократический стиль воспитания прекрасен, — уверена Наталья Искра. — Только важно критически смотреть на происходящее и наблюдать за ребенком. Его поведение, реакции покажут, как скорректировать поведение родителей в нужную сторону — импульсивным детям будет полезно выстраивание границ, а ранимым — бережная среда для восстановления. Кроме того, родители должны отстаивать свои собственные личные границы, а не идти во всем на поводу у детей — только так они не станут жертвами собственных детей, которые рано или поздно научатся ими манипулировать».

В тему

Одно из важных открытий в области детской психологии сделал советский ученый Лев Выготский, исследовавший специфику зарождения речи у ребенка. Именно он впервые заговорил о так называемой внутренней речи: когда ребенок вслух проговаривает то, что собирается сделать, или просто говорит «сам с собой». Это расценивалось как важный шаг в формировании сознания. Также Выготский ввел в научный обиход понятие «зоны ближайшего развития». Под этим понятием подразумевается нечто, что ребенку по силам сделать самому на основе новоприобретенных навыков и умений. По мере освоения новых навыков зона ближайшего развития становится зоной актуального развития.

Кстати

Сегодня родители регулярно жалуются на детскую агрессию. По мнению психологов, вся сложность в том, что взрослые сами не показывают никакого здорового примера обращения с гневом. В так называемых «осознанных» семьях принято подавлять раздражение, избегать ссор, не повышать голос. Любые конфликты принято проговаривать невозмутимо спокойным, почти безэмоциональным тоном. Но в случае, когда родители не показывают никаких ярких переживаний, а подавляют их, ребенок просто не учится распознавать собственные эмоциональные реакции.

Специалисты также отмечают: эмоциональное напряжение наблюдается у современных детей уже в дошкольном возрасте. Почему они стали тревожнее и как родители могут помочь ребенку справляться с переживаниями, «Вечерняя Москва» узнала у психиатра Татьяны Языковой.