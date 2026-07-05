Зачем в школах будут учить арабский язык

С 1 сентября российские школьники смогут изучать арабский язык, программа обучения уже утверждена, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. «Вечерняя Москва» выяснила, зачем такое нововведение.

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Сегодня наша страна обращает свое внимание на Восток, так что в расширении списка языков, доступных для изучения в школе, нет ничего удивительного. Например, в начале 2020-х в школьные программы начали активно внедрять обучение китайскому как второго иностранного языка, сейчас предлагается изучение арабского. Какие возможности это откроет перед будущими выпускниками школ, «Вечерней Москве» рассказала политолог, член Общественного совета при Министерстве науки и высшего образования России Инна Литвиненко.

Нужны специалисты Сегодня арабские страны активно наращивают свои позиции в мире: и в экономике, и в политике, и в торгово-экономических связях.

«Россия в этих процессах тоже задействована, арабские страны сегодня — одни из ключевых партнеров нашей страны, — отмечает эксперт. — Так что в ближайшее время мы будем наблюдать усиление влияния этих государств и углубление наших отношений — как в количественном, так и в качественном плане».

Речь идет не только о традиционных направлениях — энергоресурсах и ИT-сфере, но и о целом ряде других сфер. Не секрет, например, что с 2022 года большое количество наших граждан активно приобретали недвижимость, в первую очередь в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), открыли там бизнес и сейчас ведут предпринимательскую деятельность на две страны.

«В этом контексте знание арабского языка становится очень востребованным. Да, мы можем привлечь внешних специалистов и потратить на это немалые средства. Но лучше бы иметь своего сотрудника, обладающего глубоким пониманием нашего менталитета, знанием культуры и традиций. Для отечественного предпринимателя второй вариант гораздо выгоднее, эффективнее и экономичнее с точки зрения ведения бизнеса», — отмечает Инна Литвиненко.

По мнению эксперта, сегодня многие предприниматели понимают: необходимо вкладываться в обучение языку детей. Ведь если бизнес стабилен, отношения между странами и предприятиями укрепляются, контакты становятся постоянными — значит, спрос на людей, владеющих арабским языком есть и в дальнейшем будет расти.

Усилия окупятся

Один из первых вопросов, возникающих при нововведениях в учебной программе, — не станет ли оно излишней нагрузкой на и без того достаточно занятых современных школьников?

«Второй язык всегда предлагается как вариант по выбору, наряду с основным иностранным. К тому же родители наших школьников видят реальное укрепление связей между Россией и арабскими странами, многие сами имеют недвижимость за рубежом. И владение языком хотя бы на разговорном уровне значительно облегчает жизнь, сокращает расходы, помогает в решении правовых, юридических и бытовых вопросов. Поэтому, на мой взгляд, большинство родителей встретили эту новость положительно — они понимают, что нагрузка растет, но при этом очень важно, чтобы она дала достойный результат. И если изучение арабского языка относить к дополнительной нагрузке, я бы назвала ее актуальной и своевременной», — подчеркивает эксперт.

Возможные перспективы изучения арабского языка в школах можно спрогнозировать, исходя уже из имеющегося опыта: китайский язык тоже сравнительно недавно стал частью школьной программы.

«За последние годы выпускники школ и вузов действительно показывают достойный уровень его знания, и популярность языка растет не только в регионах, граничащих с Китаем, но и практически во всех субъектах страны, — рассказывает Инна Литвиненко. — Интерес проявляют не только школьники и студенты, но и взрослое население, уже имеющее профессию. Причина очевидна: Китай — ключевая экономика мира, и Россия активно наращивает связи с ним».

Кроме того, популярны программы двойных дипломов, когда российский вуз сотрудничает с зарубежным, в данном случае с китайским, филиалы российских вузов в этой стране, стажировки в китайских компаниях. Студентов со знанием китайского с удовольствием берут на работу и совместные предприятия, и российские корпорации, и малый, и средний бизнес. Так что школьник, который начал изучать этот язык раньше сверстников, открывает для себя множество дополнительных перспектив.

Соцсети свое дело делают

«Что касается арабского языка, я думаю, история не просто повторится, но будет развиваться даже более быстрыми темпами. Здесь большую роль играют социальные сети и блогеры, многие из которых периодически делают контент из арабских стран, рассказывают об особенностях местной жизни, о специфике ведения бизнеса в этих странах. А авторитет блогеров в глазах школьников порой выше, чем родителей или учителей. Так что, я думаю, благодаря этому рост интереса к арабскому языку может оказаться более стремительным, чем к китайскому в свое время. И это несмотря на события на Ближнем Востоке», — подчеркивает эксперт.

Она отмечает: современные дети привыкли получать информацию из первых рук, искать оригинальный контент. Так что перспектива смотреть новости и блоги арабских авторов, а также общаться со сверстниками даст мощный толчок к изучению языка.

Преимущество в возрасте

Арабский язык довольно сложен для изучения. Понятно, что взрослые, осваивающие его для бизнеса, будут учить его независимо от сложности. Но и у детей сил на его изучение хватит: современное поколение школьников, как отмечает Инна Литвиненко, достаточно легко осваивает иностранные языки — китайский тому пример.

Кстати

Уже сейчас в ОАЭ открыты представительства Высшей школы экономики, МГУ, МГИМО. Сначала они работали только в секторе высшего образования, а теперь заходят и в школьный сегмент: спрос на изучение русского языка есть и у местного населения. Жители видят, как быстро развивается российский бизнес, и это подтверждает высокий уровень нашего образования. Ведущие вузы России гибко подстраиваются под спрос, предлагая разные форматы обучения, создавая школьные проекты — как временные, так и постоянные.

Также с нового учебного года в российских школах увеличится количество часов предмета по военной подготовке «Основы безопасности и защиты Родины». Об этом сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов на встрече. Зачем это необходимо и что будут изучать в рамках предмета, «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом.