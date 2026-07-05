Названы частые ошибки участников ЕГЭ-2026 по географии

Они связаны с недостаточным пониманием общих географических закономерностей, а также слабым знанием терминологии.

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Кроме того, школьники были невнимательны при выполнении заданий, сообщается в официальном канале ведомства «МАКС».

ЕГЭ по географии в основной день сдавали более 19 тысяч человек, что почти на три тысячи больше, чем в 2025-м. В целом результаты экзамена сопоставимы с прошлыми годами, изменения некоторых общих показателей несущественны. В 2026-м средний тестовый балл составил 54,5. Доля выпускников с результатом от 81 до 100 баллов — свыше 7,7%, а доля участников тестов, не преодолевших минимальную границу, — 7,8%.