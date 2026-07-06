Как спасти ребенка от теплового удара до приезда скорой

Лето — пора отдыха, но и время опасностей для детей. Перегрев на пляже или в душной машине случается быстро, потому что детский организм слабее взрослого. Врач-анестезиолог-реаниматолог ГКБ им. М.Е. Жадкевича Фируз Ашуров рассказал, что делать, если ребенок перегрелся, пока не приехала скорая.

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Первое — убрать ребенка с жары. С пляжа, из машины или душной комнаты — туда, где прохладно: под кондиционер или хотя бы в густую тень. Снять с него всю лишнюю одежду, особенно синтетику и плотные вещи. Обеспечить приток воздуха — включить вентилятор или помахать на ребенка, но не дуть холодным воздухом прямо в лицо, чтобы не вызвать спазм сосудов, пояснил он Life.ru.

Начинать охлаждение нужно влажными полотенцами или салфетками. Вода должна быть прохладной, но не ледяной! Прикладывать их к шее, подмышкам, паху и лбу — там проходят крупные сосуды. Можно аккуратно протирать тело влажной губкой. Лед и ледяную воду использовать нельзя — резкое сужение сосудов помешает организму отдавать тепло и только ухудшит состояние. Лучшая температура для обтирания — около 25-28 градусов.

Если ребенок в сознании и может глотать, нужно начинать поить. Вода или специальные растворы для регидратации — по 1-2 чайные ложки каждые 5-10 минут. Много жидкости за один раз не давать — вызовет рвоту и усилит обезвоживание. Сладкая газировка, соки и чай не подходят: они только усиливают жажду.

Ашуров объяснил, как быстро развиваются последствия. Сначала — слабость, тошнота, головокружение. Если вовремя не помочь, через несколько часов температура может подняться выше 40 градусов, начнут страдать нервная система, сердце, печень и почки.

Вызывать скорую нужно немедленно, если:

температура выше 39,5 и не падает после охлаждения;

ребенок резко вялый, сонный или, наоборот, слишком возбужден;

сознание спутанное, бред, неадекватная речь;

судороги;

дыхание частое или прерывистое;

потеря сознания, даже на секунду.

Пока едет скорая, продолжайте охлаждение и поите ребенка, если он в сознании. Уложите на бок, чтобы он не захлебнулся рвотой. Как подчеркнул врач, при тепловом ударе каждая минута на счету, и правильные действия родителей могут спасти жизнь.