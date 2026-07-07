Нужно ли помогать взрослому ребенку деньгами после колледжа

После окончания колледжа родители совершают две ошибки: либо продолжают финансировать взрослого ребенка так же, как раньше, либо вовсе перестают помогать, рассказала «Газете.Ru» педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Ольга Петрова.

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«Многие родители ожидают, что после получения диплома ребенок сразу станет полностью самостоятельным. Однако взросление — это процесс. Молодому человеку нужно время, чтобы освоиться в новой роли и научиться принимать финансовые решения. Именно поэтому в семьях нередко возникают недопонимание и взаимные претензии. Родителям кажется, что пора становиться независимым, а выпускнику трудно понять, почему вчера ему помогали во всем, а сегодня требуют полной самостоятельности», — объяснила психолог.

По словам специалиста, одна из самых распространенных ошибок — резко прекратить любую помощь сразу после окончания учебы. Такой подход редко способствует взрослению. Гораздо чаще он вызывает тревогу, обиду и сопротивление.

«Другая крайность — сохранять прежнюю систему финансирования на протяжении многих лет, не обсуждая с ребенком его вклад в собственную жизнь и бюджет. Не менее сложной оказывается и ситуация, когда деньги становятся инструментом контроля. Лучше начинать разговор о будущих финансовых изменениях еще до окончания колледжа. Полезно заранее обсудить ожидания обеих сторон: планирует ли выпускник искать работу сразу, собирается ли продолжать обучение, какая помощь ему может понадобиться в первое время», — заметила специалист.

По ее словам, по завершению ребенком обучения родители могут сохранить поддержку, но постепенно менять ее формат. Например, заранее договориться, что определенные расходы будут оплачиваться еще несколько месяцев, пока молодой человек ищет работу или проходит стажировку.

«Самое важное — прозрачные договоренности. Когда обе стороны понимают сроки, объем помощи и дальнейшие шаги, это снижает количество конфликтов и помогает спокойнее пережить переходный период. Если молодой человек начинает работать и продолжает жить с родителями, полезно обсудить его участие в общих расходах. Речь не обязательно идет о крупных суммах. Для многих семей достаточно символического вклада в оплату коммунальных услуг, продуктов или бытовых расходов. Такой опыт помогает формировать финансовую ответственность и лучше понимать устройство взрослой жизни», — заметила Петрова.

При этом важно помнить, что универсальных схем не существует. Размер участия зависит от доходов ребенка, возможностей семьи и конкретной жизненной ситуации.