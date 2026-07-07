Психолог ответил, что нельзя делать накануне экзамена

Психолог Лысакова рассказала, что нельзя делать накануне экзамена
Накануне пересдачи ЕГЭ многие выпускники пытаются за один вечер закрыть все пробелы в знаниях. Однако, как предупреждает психолог Анастасия Лысакова, такая стратегия лишь усиливает усталость и тревогу, тогда как гораздо важнее сохранить силы и выспаться.
Специалист в беседе с Life.ru поясняет, что за день до испытания бессмысленно начинать изучать новые темы: мозгу на усвоение информации нужно время, которого уже нет. Кроме того, полноценный сон помогает активировать ресурсы организма во время экзамена, поэтому не спать — точно не вариант.
Психолог также советует не оставаться с переживаниями один на один: при сильной тревоге лучше обратиться за поддержкой к взрослым — родителям или педагогам.
За день до пересдачи не стоит пытаться повторить весь курс. Лучше выбрать два или три самых сложных задания и спокойно разобрать алгоритм их решения. А остальное время — посвятить прогулке и отдыху.
«Совет заснуть с учебником под подушкой — вполне рабочий, — отметила Лысакова. — Речь не о магии, а о психологии: такой ритуал помогает почувствовать себя увереннее и снизить тревожность».
Также она рекомендует лечь спать пораньше и перед этим проветрить комнату. В противном случае перевозбужденная нервная система может помешать воспользоваться даже теми знаниями, которые выпускник уже давно выучил.