Психолог ответил, что нельзя делать накануне экзамена

Накануне пересдачи ЕГЭ многие выпускники пытаются за один вечер закрыть все пробелы в знаниях. Однако, как предупреждает психолог Анастасия Лысакова, такая стратегия лишь усиливает усталость и тревогу, тогда как гораздо важнее сохранить силы и выспаться.

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Специалист в беседе с Life.ru поясняет, что за день до испытания бессмысленно начинать изучать новые темы: мозгу на усвоение информации нужно время, которого уже нет. Кроме того, полноценный сон помогает активировать ресурсы организма во время экзамена, поэтому не спать — точно не вариант.

Психолог также советует не оставаться с переживаниями один на один: при сильной тревоге лучше обратиться за поддержкой к взрослым — родителям или педагогам.

За день до пересдачи не стоит пытаться повторить весь курс. Лучше выбрать два или три самых сложных задания и спокойно разобрать алгоритм их решения. А остальное время — посвятить прогулке и отдыху.

«Совет заснуть с учебником под подушкой — вполне рабочий, — отметила Лысакова. — Речь не о магии, а о психологии: такой ритуал помогает почувствовать себя увереннее и снизить тревожность».

Также она рекомендует лечь спать пораньше и перед этим проветрить комнату. В противном случае перевозбужденная нервная система может помешать воспользоваться даже теми знаниями, которые выпускник уже давно выучил.