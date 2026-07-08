Как понять, что ваш ребенок в классе — невидимка

Социальная изоляция в классе — это не просто отсутствие друзей, а форма травли, которая бьёт глубже, чем прямая агрессия. Как понять, что ребёнок оказался в вакууме, и почему разговор с психологом стоит начать без него?

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Социальная изоляция достаточно часто сопровождает детские коллективы и является одной из форм буллинга. Родителям важно со всей серьезностью относиться к социальному окружению ребенка или отсутствию такового. В комментарии RuNews24.ru психолог, преподаватель кафедры спортивного менеджмента факультета спорта Университета «Синергия» Лилия Шувалова пояснила, что социальная изоляция в детском коллективе практически всегда происходит с молчаливого согласия взрослых, как и любые иные формы буллинга.

«Если наладить контакт со сверстниками не получается, то все-таки следует обдумать вариант смены образовательного учреждения. Возможно, ребенку стоит предложить расширить свой досуг и дополнительные занятия, например, вовлечь ребенка в физкультурно-спортивную деятельность».

Эксперт подчёркивает, что игнорировать социальную изоляцию ребёнка нельзя, так это может привести к трудностям в общении и обучении в будущем, навязчивым состояниям и даже неврозу. Во избежание негативных последствий родителям следует такие ситуации обсуждать с психологами — сначала без ребенка, а потом уже при необходимости с вовлечением ребенка.