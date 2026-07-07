Как отмена домашних заданий в первом классе повлияет на качество образования

Российским первоклассникам с 1 сентября 2026 года больше не будут задавать домашние задания, сообщили в Министерстве просвещения. Как это решение может повлиять на качество обучения детей и может ли отмена «домашки» затронуть другие классы начальной школы, «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами.

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По мнению заслуженного учителя России Александра Снегурова, к вопросу домашних заданий в начальных классах необходимо подходить профессионально и обдуманно. В дальнейшем их отмена может сказаться негативно, предположил он.

«Первоклассникам и так задавались небольшие задания, и каждый из них выполнял "домашку" в своем ритме. У некоторых детей это могло занять час, полтора, два или три часа. Это неизбежно, потому что первый класс — период сложнейшего перехода: психологического, нравственного, социального. Это период активной адаптации к новым учебным условиям и период социализации», — рассказал Снегуров.

Эксперт также подчеркнул, что дети приходят в первый класс с разным уровнем подготовки. А на внеурочное время все равно ложится определенная работа по закреплению и тренировке полученных знаний.

«Без письма, чтения и других заданий в первом классе становится невозможно обучаться, поскольку в рамках учебных часов учитель при всем старании не может охватить весь объем и ввести в уроки закрепление вновь изученного материала. Все это переносится на внеурочное время и неминуемо ложится на плечи ребенка, его близких и репетиторов», — отметил Снегуров.

По его словам, смысл домашнего задания остается в том, чтобы человек учил стихи, тренировал руку с навыком письма.

«За последние годы детский почерк исказился и изуродовался. А кто-то и вовсе считает, что навык письма больше не нужен, ведь текст можно набрать на клавиатуре. Но сторонники этой идеи не понимают, что дело не только в эстетике рукописного текста, но и в связи руки с мозгом, мышлением человека, его когнитивными способностями, — пояснил учитель. — А учить стихи нужно, чтобы развивать мозг и воображение ребенка. Заменить такие задания проектной деятельностью или другими занятиями было бы сложно».

Эксперт заверил: педагогика основывается на повторении и тренировке.

«Конечно, творческие задания — это тоже хорошо, но если человек хочет что-то по-настоящему выучить, запомнить, то ему нужно периодически возвращаться к пройденному материалу. Отмена домашних заданий — это удар по самому скелету педагогики», — считает учитель.

В первом классе все должно быть умеренно и разнообразно, с сочетанием разных видов деятельности, подчеркнул собеседник «ВМ»:

«Обязательно первокласснику нужна прогулка, режим дня, сон. В расписании на день обязательно должно быть отведено время на подготовку к следующему дню, и можно ввести умеренные задания: выучить стих, подготовить рисунок, заняться письмом и чтением».

Учитель также предположил, что отмена домашних заданий и в других классах начальной школы вполне возможна. Он напомнил, что уже звучали инициативы отменить «домашку» для всех учеников.

«Существует небольшая группа детей, которая способна быстро все усваивать и запоминать на уроках без дополнительного повторения, но на них ориентироваться нельзя. К тому же зачастую, если ребенок что-то быстро усваивает, он может быть слаб в чем-то другом, например в творческом мышлении или ответственности», — добавил Снегуров.

По мнению же психиатра, психотерапевта, психолога, кандидата медицинских наук Евгения Фомина, положительная сторона в решении об отмене домашнего задания в первых классах все же есть.

«Этот шаг снимает стресс с ребенка, который переходит из дошкольного заведения в школу. В этих учреждениях большая разница в подходах и целях. Для первоклассника происходит существенная перемена: в детском саду есть игры, сон, еда, прогулки, то есть все построено вокруг игровой, развлекательной тематики. В школе же ребенку нужно сидеть за партой, внимательно слушать учителя», — рассказал собеседник «ВМ».

Привыкнуть к новым условиям не так просто, а домашнее задание добавляло к этому стресс, отметил психолог.

Кроме того, как считает специалист, программа первого класса не содержит в себе какие-то сложные темы, которые было бы необходимо повторять дома.

«Отмена домашних заданий снимет стрессовую нагрузку с первоклассников без потери качества образования. На этом этапе образования нет истории России, логарифмов и других объемных тем, которые были бы определяющими для поступления в университет», — заключил Фомин.

С 1 сентября 2026 года в школах также планируется поэтапное внедрение предмета «Духовно-нравственная культура России». «Вечерняя Москва» выяснила, что будут изучать на этих уроках.