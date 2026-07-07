ЛДПР предложила бесплатно обеспечивать детей до трех лет детским питанием

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил разработать федеральную программу бесплатного обеспечения детей до трех лет специализированными продуктами детского питания. Соответствующее обращение он направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, документ есть в распоряжении ТАСС.

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«ЛДПР предлагает разработать федеральную программу бесплатного и комплексного обеспечения детей в возрасте до трех лет специализированными продуктами детского питания», — говорится в обращении.

Слуцкий предложил в качестве альтернативы установить единые минимальные федеральные гарантии обеспечения детей раннего возраста специализированными продуктами питания. По его словам, регионы могли бы предоставлять такую поддержку как в натуральной форме, так и в виде денежных выплат, соответствующих фактической стоимости полноценного питания ребенка.

Парламентарий отметил, что сейчас обеспечение детей раннего возраста специализированными продуктами питания относится к полномочиям регионов, из-за чего меры поддержки существенно различаются. По мнению Слуцкого, обеспечение детей полноценным питанием не должно зависеть от финансовых возможностей субъекта РФ или места проживания семьи.

Лидер ЛДПР считает, что реализация предлагаемых мер позволит обеспечить равный доступ российских семей к государственной поддержке и будет способствовать сохранению здоровья детей.