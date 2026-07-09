Психолог прокомментировал решение отменить домашку в первых классах

Отмена домашних заданий в первых классах — психологически оправданное решение, поскольку в шесть-семь лет у ребенка еще преобладает игровая деятельность, а самоконтроль только на стадии формирования. Об этом в беседе с РИАМО сообщил психолог Арсений Петров.

Как правило, по его словам, в этом возрасте домашка ложится на плечи родителей, из-за чего вечера часто превращаются в скандалы. Взрослым стоит помнить, что ребенок и так переживает колоссальный стресс адаптации к образовательному учреждению.

Проблема еще и в том, что многие родители не выносят ощущения, что недостаточно делают для развития ребенка, поэтому склонны заполнять его свободное время всевозможными кружками и секциями. Эксперт посоветовал не перегружать детей внеклассной работой.

«Проблема в том, что перегруженный кружками первоклассник получает ту же нагрузку, от которой его хотели защитить, только в другой обертке. Ему не нужно догонять программу — программа рассчитана на освоение в школе. Ему нужно свободное время, движение, игра, скука, из которой рождается воображение», — пояснил психолог.

С 1 сентября 2026 года российские первоклассники будут учиться без домашних заданий. Соответствующее положение содержится в письме Минпросвещения. Какие нормы по домашке остаются у учеников других классов, могут ли отменить ее совсем и как на эту дискуссию повлияло развитие искусственного интеллекта — в материале «Газеты.Ru».