Ребенок не знает, какую профессию выбрать: нормально ли это или нет

Психолог Кира Гольдштейн рассказала, что неопределённость с выбором профессии перед окончанием приёмной кампании не говорит о лени или безответственности.

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В беседе с РИАМО она отметила, что подростку часто не хватает понятной карты маршрута, а давление родителей, дедлайн и примеры одноклассников усиливают тревогу.

По словам психолога, не стоит в панике искать «профессию мечты» или поступать за компанию. Лучше ответить на вопросы о своих интересах, сильных сторонах и комфортном формате работы, а затем выбрать три близких направления.

Гольдштейн посоветовала изучить их через видео, интервью и вводные уроки, после чего выбрать учебные заведения и подать документы, даже если полной уверенности пока нет.

Ранее психолог Анастасия Лысакова рассказала, что накануне пересдачи ЕГЭ выпускникам важнее сохранить силы и выспаться, чем пытаться выучить всё за ночь.