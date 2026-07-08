В Рособрнадзоре назвали самый популярный предмет для пересдачи ЕГЭ

Почти 150 тысяч российских выпускников будут пересдавать Единый госэкзамен в этом году. Повторное тестирование началось 8 июля, сообщает «МИР 24».

По правилам, улучшить результат можно только по одному предмету. И, если его сдавали в этом году или в прошлом, это делается для того, чтобы молодые люди могли получить более высокие баллы для поступления в вузы. При этом предыдущий результат аннулируется. Самая полулярная дисциплина для пересдачи — обществознание. В тройку лидеров входят также русский язык и информатика.

Ранее сообщалось, что петербургские выпускники показали впечатляющие результаты на ЕГЭ. Мегаполис установил личный рекорд по количеству школьников, получивших 100 баллов по одному из предметов. Город на Неве занял второе место среди российских регионов. Максимальный балл на Едином государственном экзамене набрали 914 выпускников.

До этого стало известно, что жительница Дагестана отстояла в суде право своего сына на справедливую оценку результатов ЕГЭ по обществознанию. Инстанция признала аннулирование балла неправомерным. Ситуация развернулась в 2025 году в ходе экзаменационной кампании.