Названы самые популярные имена младенцев

Михаил и Анна возглавили список самых популярных имен младенцев в 2025 году. Об этом «Газете.Ru» рассказали онлайн-кинотеатр «КИОН» совместно со столичными ЗАГСами и системой городского здравоохранения «Московская медицина».

© Газета.Ru

«За 2025 год самыми популярными именами стали Михаил и Анна. В октябре больше всего родилось мальчиков с этим именем, а таких девочек – в августе», — заявили эксперты.

В 2025-м в первую десятку популярных мужских имен также вошли Александр, Лев, Максим, Марк, Иван, Матвей, Артем, Роман и Тимофей. Аналитики отметили, что в течение года лидерство распределялось неравномерно. В январе, марте, мае, июне, а также с сентября по декабрь чаще всего родители выбирали имя Михаил. В феврале, апреле и июле первое место занимало имя Александр, а в августе самым популярным мужским именем стал Лев.

В рейтинге самых популярных женских имен помимо Анны также были София, Мария, Ева, Василиса, Варвара, Виктория, Александра, Полина и Алиса.

«Если смотреть на распределение по месяцам, то в январе самым популярным женским именем стала Мария. В феврале, марте, августе, сентябре, ноябре и декабре чаще всего новорожденных называли Аннами, а с апреля по июль, а также в октябре, лидировало имя София», — поделились специалисты.

Особое внимание эксперты уделили имени Виктор, поскольку так зовут главного героя нового сериала «Зовите Витю!» от «КИОН». Оно заняло 45-е место в рейтинге самых популярных имен среди новорожденных мальчиков Москвы. Чаще всего малыши с этим именем появлялись на свет в октябре. Специалисты отметили, что при этом еще в середине прошлого века имя Виктор стабильно входило в десятку самых распространенных мужских имен в столице.

Эксперты также рассказали, что в период с 2015 по 2025 год больше всего детей в Москве появились летом, тогда как зима оказалась временем с наименьшим уровнем рождаемости. По их словам, рекордсменом по числу рождений стало лето 2020 года. Следом расположились лето 2019-го и лето 2022-го. Самые низкие показатели пришлись на весну 2020 года, зиму 2021-го и 2019-го.