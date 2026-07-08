Как говорить с детьми о ценностях семьи

В День семьи, любви и верности многие родители задаются вопросом, а как вести с детьми разговоры о семейных ценностях, с чего начинать. На что в каждом возрасте обращать внимание, и как не превратить разговоры в бесполезные лекции? Об этом и многом другом рассказала читателям "РГ" педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Лариса Островерхова.

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Дошкольники: главное — ощущение любви и заботы

«В дошкольном возрасте ребенок воспринимает отношения прежде всего через эмоции и ежедневный опыт. Для него семья — это место, где его принимают, поддерживают и любят. Маленькому ребенку не нужно объяснять, что семья — это ценность. Гораздо важнее, чтобы он ежедневно чувствовал эту ценность в отношениях с близкими», — отмечает психолог.

По ее словам, лучше всего работают привычные семейные ритуалы. Совместное чтение перед сном, вечерние объятия, воскресные прогулки или семейный завтрак дают ребенку ощущение стабильности и близости.

Не менее важен тактильный контакт: объятия, поцелуи перед сном, ласковые прикосновения помогают ребенку чувствовать себя спокойно и защищенно. Говорить о семейных отношениях можно и через ролевые сценки. Например, разыгрывать с игрушками ситуации, где герои помогают и поддерживают друг друга.

Хорошей опорой может стать простая фраза-поддержка: "Мы любим тебя всегда, даже если сейчас сердимся на твой поступок".

Не стоит ждать, что дошкольник уже сейчас может осознанно рассуждать о семейных ценностях. Сейчас гораздо важнее сформировать чувство доверия и эмоциональной близости.

Младший школьник: показывайте на примерах

Когда ребенок начинает учиться в школе, его круг общения расширяется. Он может сравнивать свою семью с другими, задавать больше вопросов и обращать внимание не только на слова, но и на поступки взрослых.

«В этом возрасте особенно важно заниматься чем-то вместе. Будь то приготовление пирога для бабушки, посадка дерева, сборка книжной полки или подготовка подарка для родственников — любые совместные дела помогают ощутить себя частью команды. Когда ребенок видит результат общих усилий, у него появляется чувство причастности и гордости за себя и свою семью», — рассказывает Лариса Островерхова.

И добавляет, что важно обсуждать семейные планы, спрашивать мнение ребенка, поручать ему посильные задачи. Так он понимает, что его мнение действительно имеет значение.

Еще один хороший способ говорить о семье — рассказывать истории. Воспоминания родителей о собственном детстве, рассказы о бабушках, дедушках и других родственниках помогают детям почувствовать связь поколений.

При этом особенно важно, чтобы слова взрослых совпадали с их поступками. Если родители говорят о взаимопомощи, но сами не поддерживают друг друга, ребенок быстро заметит это несоответствие.

Подростки: меньше нравоучений, больше уважения

В подростковом возрасте стремление к самостоятельности становится естественной частью взросления. Поэтому попытки убедить ребенка, что семья должна быть "важнее всего", обычно вызывают сопротивление.

Психолог отмечает, что гораздо эффективнее строить отношения на доверии и уважении:

«Подростку важно понимать, что семья — это место, куда можно прийти за поддержкой, а не пространство постоянного контроля».

Попробуйте обсуждать темы, связанные с семьей, без готовых ответов. Например, спросите: "Как ты думаешь, зачем людям нужна семья?" — и внимательно выслушайте мнение ребенка.

Полезно давать подростку возможность влиять на семейную жизнь. Предложите ему самому выбрать фильм для общего просмотра, составить маршрут прогулки или приготовить семейный ужин. Такие небольшие решения помогают почувствовать свою значимость.

Не менее важен личный пример. Если в семье возникают сложности, не стоит делать вид, что их не существует. Спокойный разговор, во время которого взрослые показывают, как можно обсуждать проблемы и искать решения вместе, становится для подростка важным жизненным опытом.

При этом не стоит противопоставлять семью друзьям. Если подросток много времени проводит со сверстниками, это естественный этап взросления. Лучше показать, что одно не исключает другого.

Например, сказать: "Здорово, что у тебя есть друзья. И так же здорово, что дома всегда есть люди, которые тебя любят и поддерживают".

Семейные ценности рождаются не в разговорах

По словам Ларисы Островерховой, ребенок вряд ли запомнит длинные беседы о том, насколько важна семья. Зато останутся в памяти моменты, когда родители были рядом в трудную минуту, искренне радовались его успехам, поддерживали после неудач или просто смеялись вместе за ужином

Именно такие повседневные ситуации помогают детям почувствовать, что семья — это место, где их понимают, принимают и любят. А это чувство становится основой доверительных отношений, которые сохраняются и во взрослом возрасте.