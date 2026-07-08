Что нужно знать о записи ребенка в первый класс
В России продолжается прием заявлений в первые классы. Первый этап завершился 30 июня, и стартовал второй — он продлится с 6 июля по 5 сентября. Главное преимущество этого этапа — прописка ребенка больше не имеет значения. Подать заявление можно в любую школу, но только при наличии в ней свободных мест. Какие документы для этого потребуются, выяснила «Парламентская газета».
Три способа
Подать заявление на зачисление ребенка в школу можно одним из трех способов.
- Онлайн: самый быстрый и надежный способ — через портал «Госуслуги». Прием заявлений начинается ровно в полночь 6 июля.
- Лично: посетить школу и заполнить необходимые документы у секретаря.
- Почтой: отправить заявление заказным письмом.
Основные документы
- Для записи ребенка понадобятся основные данные: ФИО, СНИЛС, адрес регистрации и реквизиты свидетельства о рождении.
- Паспортные данные родителей.
- Название или номер выбранной школы.
- Адрес регистрации (прописка).
- Дополнительные документы (при необходимости).
В некоторых случаях школа может запросить:
- свидетельство о рождении брата/сестры (если они уже учатся в этой школе);
- согласие учредителя (для детей младше 6,5 или старше 8 лет);
- документ, подтверждающий опеку (если применимо);
- справку с места работы (для льготного зачисления);
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) — для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Дети мигрантов
Для детей без гражданства РФ потребуются дополнительные документы:
- документы, подтверждающие законное пребывание в РФ (например, ВНЖ, РВП) — для ребенка и родителя/опекуна;
- документ, подтверждающий право представлять интересы ребенка (например, свидетельство о рождении);
- медицинское заключение (форма № 001 ИЗ);
- документ, удостоверяющий личность родителя/опекуна;
- справка о дактилоскопической регистрации ребенка;
- ИНН, СНИЛС, документ о трудовой деятельности родителя/опекуна (при наличии);
- СНИЛС ребенка (при наличии).
Все документы не на русском языке должны быть нотариально заверены.
Быть внимательнее!
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с «Парламентской газетой» посоветовала быть внимательным при заполнении документов.
«Часто встречающаяся проблема — это неправильное оформление документов при их подаче. Именно это, пожалуй, самая распространенная ошибка. Кроме того, родители должны знать, что согласно нашему законодательству, если один ребенок уже обучается в этой школе, второго ребенка обязаны принять обязательно. Это правило тоже помогает в таких случаях», — подчеркнула депутат.
Она напомнила, что школьное образование в нашей стране гарантировано Конституцией. В отличие от детских садов, где иногда могут отказать из-за отсутствия мест и предложить подождать, в школе такого быть не может.
Буцкая также добавила, что перевести ребенка из одной школы в другую можно в течение всего учебного года.
«Бывает так, что очень хочется попасть именно в эту школу, а предлагают другую. И вот вам совет: не расстраивайтесь, если не получилось с 1 сентября! Вы можете перевести ребенка из одной школы в другую и позже, даже когда учебный год уже идет. Так что, если вдруг не получилось попасть именно туда, куда очень хотели, не сдавайтесь — пробуйте и пробуйте дальше, в течение всего года», — посоветовала парламентарий.