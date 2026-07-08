Что нужно знать о записи ребенка в первый класс

В России продолжается прием заявлений в первые классы. Первый этап завершился 30 июня, и стартовал второй — он продлится с 6 июля по 5 сентября. Главное преимущество этого этапа — прописка ребенка больше не имеет значения. Подать заявление можно в любую школу, но только при наличии в ней свободных мест. Какие документы для этого потребуются, выяснила «Парламентская газета».

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Три способа

Подать заявление на зачисление ребенка в школу можно одним из трех способов.

Онлайн: самый быстрый и надежный способ — через портал «Госуслуги». Прием заявлений начинается ровно в полночь 6 июля. Лично: посетить школу и заполнить необходимые документы у секретаря. Почтой: отправить заявление заказным письмом.

Основные документы

Для записи ребенка понадобятся основные данные: ФИО, СНИЛС, адрес регистрации и реквизиты свидетельства о рождении.

Паспортные данные родителей.

Название или номер выбранной школы.

Адрес регистрации (прописка).

Дополнительные документы (при необходимости).

В некоторых случаях школа может запросить:

свидетельство о рождении брата/сестры (если они уже учатся в этой школе);

согласие учредителя (для детей младше 6,5 или старше 8 лет);

документ, подтверждающий опеку (если применимо);

справку с места работы (для льготного зачисления);

заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) — для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Дети мигрантов

Для детей без гражданства РФ потребуются дополнительные документы:

документы, подтверждающие законное пребывание в РФ (например, ВНЖ, РВП) — для ребенка и родителя/опекуна;

документ, подтверждающий право представлять интересы ребенка (например, свидетельство о рождении);

медицинское заключение (форма № 001 ИЗ);

документ, удостоверяющий личность родителя/опекуна;

справка о дактилоскопической регистрации ребенка;

ИНН, СНИЛС, документ о трудовой деятельности родителя/опекуна (при наличии);

СНИЛС ребенка (при наличии).

Все документы не на русском языке должны быть нотариально заверены.

Быть внимательнее!

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с «Парламентской газетой» посоветовала быть внимательным при заполнении документов.

«Часто встречающаяся проблема — это неправильное оформление документов при их подаче. Именно это, пожалуй, самая распространенная ошибка. Кроме того, родители должны знать, что согласно нашему законодательству, если один ребенок уже обучается в этой школе, второго ребенка обязаны принять обязательно. Это правило тоже помогает в таких случаях», — подчеркнула депутат.

Она напомнила, что школьное образование в нашей стране гарантировано Конституцией. В отличие от детских садов, где иногда могут отказать из-за отсутствия мест и предложить подождать, в школе такого быть не может.

Буцкая также добавила, что перевести ребенка из одной школы в другую можно в течение всего учебного года.