Эксперт предупредил о том, как отцы обрекают своих дочерей на безбрачие

Фразы вроде «Да кому ты будешь нужна?», «Кто на тебя такую посмотрит?» или «Рева, утрись, на тебя мальчик смотрит» способны повлиять на самооценку ребенка и даже на то, какие отношения он будет строить в будущем. Об этом «Абзацу» рассказал психолог Анатолий Абашин.

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По словам специалиста, именно семья становится первой моделью отношений для ребенка. Девочка наблюдает за поведением родителей и постепенно формирует представление о том, что является нормой в любви и браке.

Если отец регулярно обесценивает дочь, высмеивает ее внешность или внушает ей, что она «недостаточно хороша», ребенок может принять это как правду о себе. Особенно опасно, если подобное отношение сопровождается похожим поведением по отношению к матери.

«Если отец позволяет себя так вести по отношению к ребенку, значит, он позволяет себе так делать и по отношению к матери этого малыша. Ребенок видит модель таких отношений — и они становятся для него нормой», — объяснил психолог.

Абашин отметил, что в детстве мозг активно формирует связи на основе получаемого опыта. Если ребенку постоянно повторяют, что он «некрасивый», «никому не нужен» или «не станет хорошим партнером», эти установки могут закрепиться и мешать в будущем.

Избавиться от подобных последствий возможно, однако часто для этого требуется работа с психологом.