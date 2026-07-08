Витамины для ребенка: трата денег или необходимость

Мифов о витаминах больше, чем самих витаминов, а правда довольно проста: культура питания решает почти всё. Что нужно знать о солнце, широтах и ультрафиолете, чтобы не тратить деньги на лишние баночки, и кому всё-таки показан анализ?

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В комментарии RuNews24.ru ассистент кафедры гигиены ИПМ Пироговского Университета Мария Селезнева пояснила, что витаминов существует много, и так же много существует мифов вокруг этой темы.

По словам эксперта, самое главное, о чём важно помнить, — ребенок, который растет в семье, где сформирована культура питания имеет очень низкую вероятность получить какой-либо дефицит по витаминам или микроэлементам. Здоровое питание, оно же по-другому называется правильное питание, подразумевает под собой разнообразное, сбалансированное и рациональное питание.

«Также важно помнить о режиме дня и питания для сохранения здоровья ребенка. Дополнительно витаминный комплекс или отдельные витамины следует употреблять только по назначению врача в случаях выявленного дефицита (чаще всего при серьёзных заболеваниях и нарушениях усвоения), потому что при наличии полноценного питания ребенок просто возобновляет свои запасы и покрывает потребности в витаминах ежедневно получая их из пищи».

В профилактических целях медицинское сообщество рекомендует лишь один витамин – витамин Д. Витамин Д синтезируется в коже под воздействием солнечных лучей. Большая часть территории России расположена в зоне низкой инсоляции, где большинство населенных пунктов имеют не более 40–70 солнечных дней в году, а для синтеза витамина Д необходим именно ультрафиолет спектра B, который достигает поверхности далеко не во всех регионах. Интенсивное УФ-излучение этого спектра наблюдается только с 11:00 до 14:00, при этом его сила значительно снижается при облачности, тумане или загрязненности воздуха, а стекло, одежда и солнцезащитные кремы полностью блокируют доступ лучей к коже.

«Исследовать уровень витамина Д следует только группам риска (например, людям с иммунодефицитами, пожилым людям, вегетарианцам или веганам, людям с ожирением и т.д.) и детям с клинической симптоматикой рахита (размягчение костей черепа, деформация скелета). Количество некоторых витаминов и микроэлементов в крови может меняться, и зависит от многих факторов. То есть вполне возможно, что сегодня у вас будет нормальный уровень конкретного витамина, а завтра анализ покажет дефицит».

Витамин Д существует в двух видах: Д3 (холекальциферол) и Д2 (эргокальциферол). По своей сути они почти одинаковы, но наш организм усваивает их по-разному. Витамин Д2 превращается в активную форму очень медленно, поэтому мы принимаем витамин Д3.

«Здоровому ребенку показана профилактическая доза витамина Д, рекомендованная его возрастной группе, без дополнительных анализов. Масляные и водные растворы витамина Д - лекарственные препараты, которые прошли проверку и обладают доказательной эффективностью, чего нельзя сказать о БАДах (биологически активных добавках), которые не проходят должного уровня контроля по содержанию вещества. Будьте здоровы и питайтесь правильно!».

*В случае возникновения проблем со здоровьем немедленно обратитесь к врачу!