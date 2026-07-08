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Дерматолог Котова: детям с шести месяцев требуется фотозащита

RT на русском

Дерматолог, косметолог Ирина Котова в беседе с RT рассказала об особенностях выбора солнцезащитного крема для детей.

Дерматолог рассказал, как выбрать солнцезащитный крем для детей
© Global Look Press

По её словам, до полугода достаточно физической защиты (одежда, коляска), после чего стоит начать использовать солнцезащитные средства.

«У детей не налажена система теплообмена и терморегуляции ещё, и они быстрее перегреваются и сгорают. Кожа не умеет защищаться», — пояснила специалист.

Она подчеркнула, что детская фотозащита несколько отличается от взрослой.

«Выбираются всегда физические фильтры. Это такие белые средства, «замазки», что не любят взрослые. В составе — оксид цинка или диоксид титана в основном... Выбираем, чтобы от UVA- и UVB-лучей защита была с минимальным набором дополнительных компонентов», — поделилась эксперт.

Фактор защиты обычно высокий: SPF 50 или 100, дополнила она.

«Наносим фотозащиту за 15—20 минут до выхода на солнце и обновляем каждые два часа», — порекомендовала дерматолог.

После купания фотозащиту также необходимо обновить, продолжила собеседница RT.

«Надо не забывать об одежде, о правильном загаре, о правильных часах. Обязательно тень, обязательно головной убор, потому что действительно у них система терморегуляции не работает», — заключила Котова.

Ранее дерматолог рассказала, что у людей с типом кожи I и II часто бывает фотодерматит.