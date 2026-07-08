Дерматолог рассказал, как выбрать солнцезащитный крем для детей

Дерматолог, косметолог Ирина Котова в беседе с RT рассказала об особенностях выбора солнцезащитного крема для детей.

По её словам, до полугода достаточно физической защиты (одежда, коляска), после чего стоит начать использовать солнцезащитные средства.

«У детей не налажена система теплообмена и терморегуляции ещё, и они быстрее перегреваются и сгорают. Кожа не умеет защищаться», — пояснила специалист.

Она подчеркнула, что детская фотозащита несколько отличается от взрослой.

«Выбираются всегда физические фильтры. Это такие белые средства, «замазки», что не любят взрослые. В составе — оксид цинка или диоксид титана в основном... Выбираем, чтобы от UVA- и UVB-лучей защита была с минимальным набором дополнительных компонентов», — поделилась эксперт.

Фактор защиты обычно высокий: SPF 50 или 100, дополнила она.

«Наносим фотозащиту за 15—20 минут до выхода на солнце и обновляем каждые два часа», — порекомендовала дерматолог.

После купания фотозащиту также необходимо обновить, продолжила собеседница RT.

«Надо не забывать об одежде, о правильном загаре, о правильных часах. Обязательно тень, обязательно головной убор, потому что действительно у них система терморегуляции не работает», — заключила Котова.

Ранее дерматолог рассказала, что у людей с типом кожи I и II часто бывает фотодерматит.