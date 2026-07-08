Почему детям не стоит есть за компьютером

Родители не должны разрешать детям есть за компьютером, поскольку это чревато ожирением. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, пишет ТАСС.

«Первое — но самое главное — не допускать того, чтобы наши дети, сидя перед компьютерами, беспрерывно ели», — сказал он на пресс-конференции.

Онищенко отметил, что ответственность за детское ожирение в первую очередь лежит на родителях.

Также академик указал на большое число людей с диабетом в России. По его словам, фастфуд изменил генетическую память человека по отношению к питанию. Если не остановить стремительную динамику детского ожирения, то показатели по средней продолжительности жизни будут не выполнены, предупредил он.

По данным глобального исследования, в котором участвовали российские специалисты из Пироговского университета Минздрава РФ, общее число людей с ожирением в мире превысило миллиард. Анализ охватил период с 1990 по 2022 год и проверяли более 190 стран.

По оценке исследователей, в 2022 году почти 160 млн несовершеннолетних по всему миру страдали от ожирения — 65 млн девочек и 94 млн мальчиков. Для сравнения, в 1990 году этот показатель составлял 31 млн. Среди взрослого населения проблема также обострилась. Доля женщин с ожирением выросла с 8,8% до 18,5%, а мужчин — с 4,8% до 14%.