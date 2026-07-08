Почему школьницам запретили наносить гель-лак

С 1 декабря 2026 года индустрия красоты в России столкнется с серьезными ограничениями при работе с детьми. Новый государственный стандарт на парикмахерские услуги вводит жесткий запрет на обрезной маникюр, наращивание и покрытие гель-лаком для всех клиентов младше 14 лет.

Врач-терапевт Евгений Тарасов раскрыл медицинские причины такого решения. По словам специалиста, ногтевая пластина ребенка физиологически не готова к агрессивному воздействию салонных процедур.

Механические риски

У детей до 14 лет ногти еще тонкие и мягкие. Обрезание кутикулы травмирует зону роста (матрикс). Врач предупреждает, что это может привести к необратимым последствиям:

Ногти станут волнистыми;

Пластина будет постоянно ломаться;

Возможна полная остановка правильного роста ногтя навсегда.

Материалы для наращивания и гель-лаки создают плотный «панцирь», который вызывает дистрофию детской пластины: она расслаивается, сохнет и желтеет. Кроме того, длинные искусственные ногти у детей часто ломаются, что чревато отслоением собственного ногтя и занесением инфекций.

Химическая угроза

Не меньшую опасность представляет состав материалов. Детская иммунная система гораздо более реактивна, чем взрослая. Компоненты лаков могут спровоцировать сильную контактную аллергию. Реакция проявляется не только зудом кожи вокруг пальца, но и респираторными симптомами из-за вдыхания токсичных паров во время сушки лампы.

Для подростков от 15 до 17 лет закон ограничений не накладывает, однако медики напоминают родителям о сохранении рисков для здоровья формирующегося организма, передает издание «Подмосковье сегодня».

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